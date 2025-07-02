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Росія хоче продати частку в найбільшому атомному проєкті Туреччини
23:59 01.07.2025 |
"Росатом" веде переговори про продаж 49% атомної електростанції в Туреччині, будівництво якої оцінюють у 25 мільярдів доларів.
Про це пише Bloomberg.
Державна компанія "Росатом" планує залучити турецьких і міжнародних інвесторів до проєкту АЕС "Аккую". Як повідомив голова правління Akkuyu Nuclear Антон Дедусенко, інтерес до проєкту зростає, оскільки перший енергоблок вже проходить випробування.
"Чим ближче ми до запуску першого енергоблоку, тим більше інвесторів починає приходити", - сказав він на виставці в Стамбулі.
Попередня спроба продажу частки у 2018 році не вдалася через розбіжності в комерційних умовах. Нинішній проєкт на 4,8 гігавата стане першою атомною електростанцією в історії Туреччини. Початок подачі електроенергії очікується у 2026 році.
Фінансування проєкту ускладнюється ризиками санкцій з боку США, тому Росія та Туреччина розглядають альтернативні механізми розрахунків, зокрема в рублях і лірах.
"Є багато способів перерахувати гроші сюди. Ми можемо перерахувати російські рублі, турецькі ліри", - сказав Дедусенко.
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