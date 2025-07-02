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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Сенат США схвалив «великий прекрасний» законопроєкт Трампа
23:58 01.07.2025 |
Сенат Сполучених Штатів Америки у вівторок, 1 липня, cхвалив законопроєкт про скорочення податків і державних видатків, який просував президент країни Дональд Трамп.
Суперечливий документ було ухвалено з перевагою в один голос - 51 "за" і 50 "проти". При цьому "проти" проголосували три сенатори-республіканці. Вирішальний голос на підтримку законопроєкту віддав віцепрезидент США Джей Ді Венс, повідомляє агентство Reuters.
Тепер законопроєкт про скорочення податків і державних видатків має пройти фінальне голосування у Палаті представників США, де Республіканська партія має більшість у 220 голосів. У демократів у нижній палаті Конгресу США - 212 мандатів. Утім, очікується, що й під час голосування у Палаті представників республіканцям важко буде зібрати необхідну підтримку для ухвалення закону, пише агенція.
"Великий прекрасний" законопроєкт Трампа
Дональд Трамп регулярно називає цей законопроєкт "великим прекрасним". Законопроєкт передбачає скорочення податків, збільшення фінансування імміграційної служби та зниження видатків на програму Medicaid, що допомагає оплачувати медичні витрати малозабезпеченим, людям з інвалідністю, дітям із малозабезпечених сімей та іншим соціально незахищеним верствам населення. Водночас він передбачає нарощування видатків в оборонній сфері, зокрема - на розробку системи протиракетної оборони Golden Dome ("Золотий купол").
Ініціатива передбачає збільшення військових витрат на 150 мільярдів доларів до кінця року, а також виділення додаткового федерального фінансування на здійснення масових депортацій і забезпечення дотримання імміграційного законодавства, ухваленого за ініціативи Трампа. Стеля державного боргу при цьому, згідно з документом, має бути підвищена на п'ять трильйонів доларів. За оцінками Управління Конгресу США щодо бюджету, остання версія законопроєкту додасть 3,3 трильйона доларів до поточного понад 36-трильйоного держборгу країни.
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