Канада стала експортером зрідженого природного газу

У понеділок, 30 червня, з заводу LNG Canada на західному узбережжі Канади вирушив перший танкер зі зрідженим природним газом. Про це повідомив один з учасників проєкту, компанія Shell Canada Energy.

Це означає, що Канада офіційно увійшла до числа країн-експортерів LNG. Досі США були єдиним покупцем канадського газу. Канада експортувала до США через трубопроводи приблизно 243 млн кубічні метри газу на день у 2024 році.

Завод LNG Canada розташований на тихоокеанському узбережжі Канади, що значно скорочує відстань до азійських ринків порівняно з американськими заводами на узбережжі Мексиканської затоки.

Потужність підприємства, коли добудують другу лінію зрідження, становитиме 14 мільйонів тонн LNG на рік. Зараз він працює тільки однією лінією.

LNG Canada контролюється спільним підприємством Shell (40%), Petronas (25%), PetroChina (15%), Mitsubishi Corporation (15%) і Korea Gas (5%).

На тихоокеанському узбережжі Канади будуються ще два менші LNG-заводи. Будівництво цих терміналів, Woodfibre LNG та Cedar LNG, планується завершити між 2027-м та 2028 роками.