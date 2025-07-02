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Держпідтримка не рятує вугільну галузь РФ від гострої кризи
18:04 01.07.2025 |
Російська компанія "Мечел" планує цього року на 25% знизити обсяги відвантаження вугілля, хоча отримала від уряду допомогу.
Про це пише The Moscow Times.
Гендиректор компанії Олег Коржов повідомив, що вугільники готуються до обвалу продажів. "Порівняно з минулим роком ми плануємо десь на 25% знизити обсяги відвантаження вугілля", - заявив він.
"Зменшуються обсяги і з енергетичного вугілля, і з бурого, скорочується і обсяг експорту коксівного вугілля на схід. Усе це призводить до зниження обсягів видобутку вугілля", - пояснив він.
"Ми ще восени розуміли, що ситуація в галузі буде важкою наступного року, але сподівалися на те, що ситуація якось виправиться. Цього року в I кварталі, зціпивши зуби, продовжували все фінансувати, але ми бачили, що кожна тонна, яку ми видобуваємо і реалізуємо, приносить додаткові збитки, відтягує грошовий потік. Тому ухвалили рішення про скорочення обсягів виробництва", - сказав він.
Як зазначає видання, "Мечел" стала першою вугільною компанією, підтримку якої розглянула урядова підкомісія. Компанія у якості адресної допомоги отримала розстрочку зі сплати понад 13 млрд руб. заборгованості з податків і страхових внесків на максимально можливий термін - три роки.
Ще кілька мільярдів "Мечел" заощадить, коли запрацюють загальні для галузі заходи підтримки - відтермінування із страхових внесків тощо, що має дати змогу вивільнити ще близько 0,5 млрд руб. на місяць.
Кризу у вугільній галузі у Росії називають найгострішою з 1990-х років. Минулого року і в I кварталі цього року збиткових компаній у цій галузі було більше, ніж прибуткових (61,8%).
На цьому тлі "Мечел" має намір продати частину активів, насамперед енергетичних: "Кузбасенергозбут" і Південно-Кузбаську ГРЕС, зазначається у публікації.
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