Бракує грошей: Найбільший у Росії виробник феросплавів переводить працівників на неповний робочий тиждень

Найбільший у Росії виробник феросплавів - Челябінський електрометалургійний комбінат (ЧЕМК) - із 1 вересня цього року переходить на чотириденний робочий тиждень.

Про це повідомили в компанії, передає The Moscow Times.

Керівництво комбінату, який був націоналізований у 2024 році, обґрунтовує необхідність такого заходу "значною волатильністю курсу валют", "несприятливими умовами" на ринку феросплавів, а також суттєвим скороченням попиту з боку компаній-споживачів.

"Із метою забезпечення фінансово-економічної стійкості ЧЕМК реалізується антикризова програма, в рамках якої з 1 вересня адміністративний персонал усіх структурних підрозділів переводиться на неповний робочий тиждень до кінця 2025 року. Жодних скорочень персоналу не планується", - запевнили в пресслужбі підприємства.

Нова схема роботи торкнеться 1,2 тис. працівників комбінату, на частку якого припадає 80% обсягу виготовлення феросплавів, що використовуються при виплавці сталі, в Росії.

У компанії додали, що керівництво поверне колишній графік у разі нормалізації ситуації на ринку та стабілізації валютних курсів.

Раніше повідомлялося, що російська влада розробляє план підтримки російських металургійних заводів, які зіткнулися з різким падінням експорту, скотилися в збитки і були змушені скорочувати виробництво. Так, уряд РФ розглядає можливість зниження податкового навантаження для виробників сталі.

Наприкінці січня цього року стало відомо, що російський уряд готує план підтримки металургійної галузі, яка в другій половині 2024 року зіткнулася з падінням виробництва.

Раніше повідомлялося, що Магнітогорський меткомбінат і гірничо-металургійна компанія "Норільський нікель" - дві найбільші металургійні компанії РФ із сумарним виторгом понад 2 трлн руб. на рік - були змушені скоротити виробництво у 2024 році через неможливість продати метал як на експорт, так і всередині країни.

Зі свого боку гендиректор однієї з найбільших російських металургійних компаній "Сєвєрсталь" Александр Шевельов заявив, що санкції, втрата зовнішніх ринків, дорогі кредити через підвищення ключової ставки та зміцнення рубля загрожують роботі російської металургії, яка забезпечує економіці РФ 10% експортних доходів.