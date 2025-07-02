Німеччина більше не прийматиме апеляції на відмову у візі

У вівторок, 1 липня, набуло чинності рішення уряду ФРН скасувати процедуру апеляції на відмову у видачі німецької візи. Цей правовий механізм, який раніше надавався на добровільних засадах і не був визначений законом, буде скасовано в усьому світі, повідомляють на сайті міністерства закордонних справ Німеччини.

Рішення спирається на результати проведеного в багатьох німецьких візових відділах пілотного проєкту, у межах якого починаючи з 1 червня 2023 року перевіряли можливість скасування процедури апеляції під час оформлення як шенгенських, так і національних віз. Він показав, що відмова від процедури дає змогу вивільнити додаткові потужності для опрацювання більшої кількості візових заяв і скоротити час очікування рішення щодо віз.

Що це рішення означає для заявників?

У заявників, які отримали відмову у візі, тепер залишаються два варіанти: або подати нову заяву на отримання візи, або оскаржити рішення посольства в адміністративному суді Берліна. Нове правило діятиме в дипломатичних представництвах Німеччини в усьому світі.

За даними МЗС Німеччини, 2024 року посольства ФРН опрацювали приблизно два мільйони заявок на отримання німецьких віз, із них 485 тисяч - заявки на національні візи для тривалого перебування в Німеччині. Це на сім відсотків більше, ніж 2023 року, і на 26 відсотків більше, ніж 2019 року - до пандемії COVID-19.