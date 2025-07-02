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АНАЛІТИКА

Прокурори просять 9 років в'язниці для керівниці автономного регіону Молдови Гагаузії

 

У Молдові прокурори просять дев'ять років ув'язнення для керівниці Гагаузії Євгенії Гуцул у справі про незаконне фінансування партії "Шор".

Про це повідомляє Pro TV, пише "Європейська правда".

На судовому засіданні у Кишиневі 1 липня прокурори запросили дев'ять років позбавлення волі для Євгенії Гуцул за звинуваченнями у справі про незаконне фінансування партії "Шор".

Для тогочасної секретарки партії Світлани Попан просять вісім років.

Нагадаємо, Гуцул звинувачують у систематичному ввезенні коштів з РФ для фінансування діяльності партії олігарха-втікача Ілана Шора протягом 2019-2022 років.

У березні Гуцул затримали в аеропорту Кишинева та взяли під варту, яку згодом замінили на домашній арешт. Останній раз його продовжили до 12 липня.

Євгенія Гуцул не визнає провину і заявляє про політичні переслідування.

Ключові теги: Молдова
 

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