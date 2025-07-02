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Прокурори просять 9 років в'язниці для керівниці автономного регіону Молдови Гагаузії
17:02 01.07.2025 |
У Молдові прокурори просять дев'ять років ув'язнення для керівниці Гагаузії Євгенії Гуцул у справі про незаконне фінансування партії "Шор".
Про це повідомляє Pro TV, пише "Європейська правда".
На судовому засіданні у Кишиневі 1 липня прокурори запросили дев'ять років позбавлення волі для Євгенії Гуцул за звинуваченнями у справі про незаконне фінансування партії "Шор".
Для тогочасної секретарки партії Світлани Попан просять вісім років.
Нагадаємо, Гуцул звинувачують у систематичному ввезенні коштів з РФ для фінансування діяльності партії олігарха-втікача Ілана Шора протягом 2019-2022 років.
У березні Гуцул затримали в аеропорту Кишинева та взяли під варту, яку згодом замінили на домашній арешт. Останній раз його продовжили до 12 липня.
Євгенія Гуцул не визнає провину і заявляє про політичні переслідування.
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