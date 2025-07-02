ГУР: танкер, який вибухнув біля берегів Лівії, належить до тіньового флоту РФ

Танкер Vilamoura, який вибухнув у Середземному морі 27 червня, належить до тіньового флоту Російської Федерації. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Вибух у моторному відділенні судна трапився під час переходу Vilamoura з лівійського порту Ез-Зувайтіна за 150 км на північний схід від територіальних вод Лівії.

Танкер під прапором Маршалових островів був завантажений щонайменше 1 млн барелів сирої нафти. Власник - транспортна компанія TMS Tanker ltd., зареєстрована у Марусі, Греція.

Джерело: ГУР

"Vilamoura неодноразово використовували для перевезення нафтопродуктів із портів держави-агресора Росії. Наприклад, у квітні 2025 року танкер перебував у терміналі порту Усть-Луга, у травні його фіксували в районі Новоросійска", - заявили у ГУР.

Станом на 1 липня пошкоджений вибухом танкер йде до Лаконської затоки у Греції - його тягне пожежний буксир під прапором Мальти Boka Summit.

З початку року це вже п'ятий пошкоджений вибухами танкер, який раніше заходив до російських портів.

Танкер Seacharm (прапор Маршаллових островів) був пошкоджений вибухом наприкінці січня біля турецького порту Джейхан.

У лютому Reuters повідомило, що в Середземному морі за місяць вибухнули три танкери, що відвідували російські порти.

У лівійському порту Триполі зазнав пошкоджень танкер Grace Ferrum (власник - ліберійська Grace Ferrum Shipping).

Судно Koala під прапором Антигуа та Барбуди 9 лютого отримало пошкодження у порту Усть-Луга у Ленінградській області РФ, стоячи біля причалу. Greenpeace раніше включав танкер до свого списку тіньового флоту.

14 лютого два вибухи пролунали на танкері Seajewel (прапор Мальти), який стояв на якорі біля порту Савона на півночі Італії. За даними Української правди, Seajewel входить до російського тіньового флоту і перевозить нафту до Європи, попри санкції.

Обома танкерами, Seajewel і Seacharm, управляє компанія Thenamaris, що базується в Афінах. Частина інших її суден раніше потрапила до списку санкцій SDN США також через причетність до тіньового флоту.