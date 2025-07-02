Барикади, сутички з поліцією і поранені: антиурядові протести в Сербії посилилися

Вікторія Приседська / BBC Україна

У Сербії вже кілька місяців тривають антиурядові демонстрації, які стали наймасштабнішим протестом у сучасній історії країни.

Нова хвиля акцій спалахнула по всій країні у суботу. Протестувальники встановлювали металеві огорожі та сміттєві контейнери в Белграді та блокували ключовий міст через річку Сава.

На 1 липня оголошені нові акції, під час яких демонстранти планують блокувати вулиці, повідомляє Сербська служба BBC.

Студенти Белградського університету закликали громадян приєднатися до страйку.

Протестувальники вимагають дострокових парламентських виборів і відставки президента країни Александра Вучіча, який перебуває на цьому посту вже 12 років.

До цих вимог тепер додали ще звільнення "несправедливо затриманих" після суботнього протесту.

Президентські та парламентські вибори в Сербії мають відбутися у 2027 році.

У суботу за кілька годин до початку, очолюваного студентами, партія Вучича автобусами привезла до Белграда десятки своїх прихильників з інших частин країни. На багатьох були футболки з написом: "Ми не віддамо Сербію".

Перші блокування вулиць у Белграді та інших містах Сербії розпочалися в неділю вдень.

Між демонстрантами і поліцією сталися сутички, правоохоронці застосовували сльозогінний газ та світлошумові гранати, а також затримала десятки людей.

Сутички з правоохоронцями і затримання під час протесту в Белграді

Моніторингові канали нарахували у суботу 140 000 протестувальників лише у Белграді. Це найбільша кількість учасників акцій за останні місяці.

Водночас сербська поліція повідомила, що на початку протесту в суботу були близько 36 000 людей.

Кореспондентка BBC Україна розповіла з місця про величезні затори на дорогах кількох сербських міст через акції у понеділок.

Президент Вучич звинуватив протестувальників в участі в іноземній змові, спрямованій начебто на узурпацію влади в країні.

Він написав на своїй сторінці в інстаграмі, що "Сербію не можна перемогти насильством", а в окремому дописі похвалив поліцію за їхній "патріотичний, серйозний підхід" до "перемоги над нападниками з мінімальним застосуванням сили".

Влада Сербії також розкритикувала блокаду доріг. А сербське міністерство охорони здоровʼя заявило, що протестувальники "несуть відповідальність за всіх тих громадян Сербії, до яких не можуть дістатися служби швидкої допомоги та хто не може потрапити до лікаря.

Антиурядові протести тривають в Сербії вже 8 місяців

Міністр внутрішніх справ Івіца Дачич заявив журналістам у Белграді в неділю, що майже 50 офіцерів та понад 20 учасників протестів поранені, повідомив Bloomberg.

Європейська комісія "уважно стежить за ситуацією" в Сербії, заявив її речник Гійом Мерсьє.

Чому Сербія протестує

Протести студентів, опозиції, вчителів, робітників та фермерів розпочалися в Сербії ще у грудні минулого року. Приводом стала загибель 16 людей 1 листопада внаслідок обвалу даху залізничного вокзалу у місті Новий Сад. Протестувальники звинуватили у катастрофі корупцію влади.

Тоді інцидент змусив прем'єр-міністра Сербії піти у відставку. Але заворушення продовжилися, а протестувальники почали вимагати зміни уряду.

Ключовою рушійною силою демонстрацій стали студенти.

Президент Вучич та його права Сербська прогресивна партія неодноразово відмовлялися від дострокових виборів та звинувачували протестувальників у підбурювання до насильства за наказом з-за кордону.

Ніяких уточнень та доказів цього вони не наводили.

Уряд Вучича вжив жорстких заходів проти сербських університетів, які приєдналися до страйків, а також посилив тиск на незалежні ЗМІ.

Як повідомляли очевидці та журналісти у березні, під час розгону протесту в Белграді силовики, можливо, застосували звукову зброю.

Протест у Белграді у суботу, 28 червня

У суботу в Сербії відзначали День святого Віта, релігійне свято, та битву проти османських турків у Косові у XIV столітті, яка стала початком сотень років турецького правління та має символічне значення.

У своїх промовах деякі з ораторів на студентському мітингу в суботу порушували цю тему, повідомляє Associated Press.

Вона була однією з ключових в ідеології сербського націоналізму в 1990-х роках, що пізніше призвело до розпалювання етнічних воєн після розпаду колишньої Югославії.