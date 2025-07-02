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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Мир через мита: Китай і США можуть запустити нову фазу торговельних переговорів
13:09 01.07.2025 |
Китай заявив про готовність обговорити з Вашингтоном торговельну політику, включно з митами та субсидіями, які США вважають перешкодою для реформування Світової організації торгівлі (СОТ).
Про це повідомляє агентство Reuters.
За його словами, Пекін почув "кожне слово", сказане США у Женеві щодо китайських торговельних практик, і відкритий до розмов про мита, промислову політику, а також деякі преференції, які країна отримує завдяки статусу держави, що розвивається.
Ці обговорення мають стати частиною ширших переговорів про реформу СОТ напередодні міністерської конференції 2026 року в Камеруні.
У квітні Китай відкликав свого постійного представника в СОТ, призначивши його торговельним переговорником, і наразі посада вакантна.
Ці заяви пролунали на тлі тривалих торговельних суперечок між США та Китаєм, зокрема через високі мита, запроваджені Вашингтоном, і дзеркальні заходи з боку Пекіна.
США наполягають, що реформа СОТ неможлива, поки великі економіки - такі як Китай - користуються привілеями країн, що розвиваються (SDT), які дозволяють, наприклад, застосовувати вищі мита чи субсидії. Пекін і деякі інші країни, зокрема Саудівська Аравія, самостійно визначають себе як такі, що розвиваються, і отримують переваги SDT.
Попри те, що Китай не готовий відмовитися від свого статусу, делегат допустив, що Пекін може добровільно відмовитися від частини пільг SDT у майбутніх переговорах - як це вже було у питаннях рибальства та внутрішнього регулювання.
"Я думаю, що в наступних переговорах загалом Китай не наполягатиме на SDT", - заявив він.
Утім, колишній речник СОТ Кіт Роквелл сумнівається, що Китай повністю відмовиться від таких преференцій, особливо в аграрному секторі. США ж наполягають, що країни не повинні вибірково користуватись пільгами SDT, і вимагають повної відмови Китаю від них.
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