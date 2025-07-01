Фінансові новини
- |
- 01.07.25
- |
- 12:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Швеції планують обмежити обіг самозарядної зброї
11:54 01.07.2025 |
Шведський уряд у понеділок оголосив про наміри змінити законодавство про зброю, серед іншого обмеживши доступ до деяких видів самозарядної зброї.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба уряду Швеції.
Нові заходи, погоджені урядом Швеції та партією "Шведські демократи", покликані полегшити умови для законних власників зброї та попередити нещасні випадки із застосуванням вогнепальної зброї.
Серед іншого, шведські мисливці з дозволом на полювання матимуть змогу зберігати вісім одиниць зброї (замість чотирьох, як зараз) і ще дві, якщо вони зможуть обґрунтувати потребу в них.
Також будуть спрощені вимоги до ввезення зброї до Швеції та її зберігання, стрільби по мішенях та ремонту зброї.
Ключова зміна стосується уточнення вимог до володіння певними видами зброї - зокрема обмеження на окремі види самозарядної та одноручної зброї.
Ідеться насамперед про гвинтівку AR-15, про заборону доступу до якої уряд Швеції заявив після смертельного теракту в Еребру у лютому 2025 року, внаслідок якого загинули 11 людей.
Заборона реалізовуватиметься поступово: на першому етапі, з 1 серпня, поліція перестане видавати дозволи на зброю, а на другому - вже видані дозволи втратять чинність, у власників вилучать зброю зі 100-відсотковою компенсацією.
Нещодавно уряд Австрії також представив заходи, які покликані посилити контроль за зброєю, аби попередити повторення смертельної стрілянини у школі міста Грац.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|МВФ затвердив 8-й перегляд програми EFF для України та виділяє транш $0,5 млрд
|ЄС і Україна домовилися про нові умови імпорту агропродуктів
|Бюджетна декларація побудована на девальвації до 44,8 грн/$1 на кінець 2026р та 45,8 грн/$1 на кінець 2028р
|Вадефуль: Співпраця з Україною у оборонній галузі - козир
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|У Швеції планують обмежити обіг самозарядної зброї
|ЗМІ: Єврокомісія відкрита до обмежень доступу дітей до соцмереж
|США викрили масштабну схему працевлаштування північнокорейських ІТ-фахівців у техкомпаніях
|В Італії демографічна криза: уряд затвердив план стабілізації економіки
|Axios: США ведуть переговори щодо безпекової угоди між Ізраїлем та Сирією
|ОПЕК+ з липня має можливість наростити видобуток нафти на 386 тис. б/д
|Трамп запустив продаж парфумів на честь перемог на виборах: Символізують перемогу, силу та успіх
Бізнес
|Трамп: Для TikTok знайшовся покупець, але знадобиться схвалення Китаю
|Енергетична система США перевантажена через розвиток ШІ – Reuters
|Дешевше за Tesla Model Y: Xiaomi YU7 надійшов у продаж у Китаї
|Samsung розробляє штучний інтелект для поліпшення мобільного зв'язку
|Ілон Маск звільнив одного з провідних керівників Tesla на тлі тривалого падіння продажів
|Li-Fi замість Wi-Fi — зв'язок до 224 Гбіт/с у спектрі видимого світла
|Microsoft продовжує безплатну підтримку Wіndows 10 ще на рік — але є умови