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АНАЛІТИКА

У Швеції планують обмежити обіг самозарядної зброї

 

Шведський уряд у понеділок оголосив про наміри змінити законодавство про зброю, серед іншого обмеживши доступ до деяких видів самозарядної зброї.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба уряду Швеції.

Нові заходи, погоджені урядом Швеції та партією "Шведські демократи", покликані полегшити умови для законних власників зброї та попередити нещасні випадки із застосуванням вогнепальної зброї.

Серед іншого, шведські мисливці з дозволом на полювання матимуть змогу зберігати вісім одиниць зброї (замість чотирьох, як зараз) і ще дві, якщо вони зможуть обґрунтувати потребу в них.

Також будуть спрощені вимоги до ввезення зброї до Швеції та її зберігання, стрільби по мішенях та ремонту зброї.

Ключова зміна стосується уточнення вимог до володіння певними видами зброї - зокрема обмеження на окремі види самозарядної та одноручної зброї.

Ідеться насамперед про гвинтівку AR-15, про заборону доступу до якої уряд Швеції заявив після смертельного теракту в Еребру у лютому 2025 року, внаслідок якого загинули 11 людей.

Заборона реалізовуватиметься поступово: на першому етапі, з 1 серпня, поліція перестане видавати дозволи на зброю, а на другому - вже видані дозволи втратять чинність, у власників вилучать зброю зі 100-відсотковою компенсацією.

Нещодавно уряд Австрії також представив заходи, які покликані посилити контроль за зброєю, аби попередити повторення смертельної стрілянини у школі міста Грац.
Ключові теги: Швеція
 

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