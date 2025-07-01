США посилили санкції проти Куби

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав меморандум про посилення санкційної політики щодо Куби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Судячи з тексту документа, меморандум встановлює заборону на поїздки громадян США до Куби. Також Сполучені Штати мають намір зберігати економічне ембарго проти Куби та протидіяти спробам його скасування в ООН та інших міжнародних майданчиках.

Також цим меморандумом США припиняють економічну практику, яка непропорційно вигідна кубинському уряду, військовим, розвідувальним та силовим структурам за рахунок кубинського народу.

"Прямі чи непрямі фінансові операції з організаціями, контрольованими кубинськими військовими заборонені, за винятком операцій, які просувають політичні цілі США або підтримують кубинський народ", - йдеться у документі.

Глава МЗС Куби Бруно Родрігес Паррілья в соцмережі Х встиг назвати новий наказ "злочинним" і таким, що порушує права "цілої нації".

Що передувало

У січні 2025 року Дональд Трамп скасував кілька рішень адміністрації екс-президента Джо Байдена щодо Куби, включаючи меморандум про виключення Куби зі списку США країн-спонсорів тероризму та зняття обмежень на фінансові операції з кубинськими юридичними особами.

Згодом стало відомо, що Сполучені Штати закривають міграційні програми для країн, які перебувають у кризі. До переліку таких країн належить і Куба.

Цікаво, що адміністрація Трампа застосовує "Акт про іноземних ворогів" від 1798 року як правове підґрунтя для висилки іноземців, підозрюваних у причетності до злочинних угруповань.

Раніше повідомлялося, що адміністрація Трампа запровадить штрафи для мігрантів, які не покинули США після рішення суду про депортацію.

Також ЗМІ повідомляли про розміщення нелегальних мігрантів на території військової бази США в Гуантанамо на Кубі. Однак у Білому домі спростували цю інформацію.