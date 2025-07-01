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АНАЛІТИКА

Китай зміцнює позиції на Кубі, залишаючи Росію позаду

 

Китай значно розширює інвестиції в Кубу, запускаючи десятки сонячних електростанцій. Російські ж проєкти залишаються здебільшого невиконаними і не приносять очікуваної допомоги.

Про це пише Reuters.

Куба переживає глибоку економічну кризу з дефіцитом продовольства, палива і медикаментів, а також частими багаторазовими відключеннями електроенергії. За останній рік національна електромережа виходила з ладу чотири рази, що паралізувало роботу шкіл і підприємств.

У цих умовах Китай інвестує в будівництво 55 сонячних електростанцій, які суттєво збільшать генерувальні потужності і дадуть змогу покрити денний дефіцит електроенергії, а також скоротять витрату палива для нічного енергопостачання. Китайські судна вже доставляють обладнання, запчастини та паливо в порт Маріель.

Водночас російські проєкти на Кубі зіткнулися з проблемами. У травні 2023 року на кошти російського кредиту в сто мільйонів доларів було відкрито найбільший на острові сталеливарний завод, однак виробництво так і не було запущено через брак палива й електроенергії.

У 2023 році між російськими та кубинськими структурами було підписано щонайменше вісім угод, включно з постачанням пшениці, відкриттям супермаркету "Русмаркет" і реставрацією історичних будівель. Однак більшість проєктів залишаються на папері - будівлі занедбані, торгові точки не відкрилися, а реставрація церкви зупинилася.

З 2018 року Куба бере участь в ініціативі Китаю "Один пояс, один шлях". За цей час Пекін інвестував у ключову інфраструктуру країни. Водночас Москва втрачає статус основного зовнішньоекономічного партнера Куби через нездатність надавати кредити та реалізовувати проєкти.

Експерти зазначають, що вкладень Китаю і Росії недостатньо для вирішення структурних проблем Куби. Фінансові умови проєктів залишаються непрозорими, і невідомо, як Куба розраховуватиметься за зобов'язаннями.
За матеріалами: Економічна правда
 

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