Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Доведеться повернутися додому до ПАР»: Трамп жорстко пройшовся по Маску після критики

 

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на критику Ілона Маска щодо урядового законопроєкту про витрати і податки.

Про це повідомляє РБК-Україна про це Трамп написав у Truth Social.

У своєму дописі президент США припустив, що бізнесмен не зміг би втриматися на плаву без держпідтримки.

"Ілон, можливо, отримує більше субсидій, ніж будь-хто в історії, з величезним відривом, і без цих субсидій йому, ймовірно, довелося б згортати бізнес і повертатися додому до Південної Африки", - заявив Трамп.

Він також додав, що без цих грошей Маску, ймовірно, довелося б "згортати бізнес і повертатися додому до Південної Африки".

Президент з іронією зазначив, що тоді не було б "жодних запусків ракет, супутників чи виробництва електромобілів", а країна могла б "заощадити величезний статок".

У кінці допису він навіть згадав DOGE, натякаючи: "Можливо, нам варто доручити DOGE уважно поглянути на це?"

Законопроект Трампа і конфлікт з Маском

Конфлікт між Дональдом Трампом та Ілоном Маском розгорівся після того, як бізнесмен різко розкритикував законопроєкт республіканців щодо податків і витрат. Маск назвав документ "борговим рабством", вказавши на його можливий вплив на зростання держборгу США.

Згідно з оцінкою Бюджетного управління Конгресу, новий проєкт Сенату може збільшити дефіцит бюджету США майже на 3,3 трильйона доларів упродовж наступного десятиліття. Попри це, у Республіканській партії неофіційно називають ініціативу "великим, прекрасним законопроєктом".

На цьому тлі Трамп і Маск вже обмінювалися різкими заявами. Президент назвав Маска "божевільним", а бізнесмен - у відповідь - звинуватив Трампа у невдячності, нагадавши про свою фінансову підтримку в кампанії 2016 року.

Згодом Трамп пригрозив урізати державне фінансування для компаній Маска. Після цього, 11 червня, підприємець частково пом'якшив тон, визнавши, що "перебільшив" свої емоції.

А вже 12 червня з'явилися повідомлення про контакти між командами обох сторін на найвищому рівні.

Водночас, що американський мільярдер Ілон Маск знову розкритикував бюджетний законопроект президента Дональда Трампа і підкреслив, що у разі його затвердження Конгресом, він створить нову політсилу.

Згодом підприємець написав інший пост, в якому зазначив, що в разі ухвалення "божевільного законопроекту про витрати", він ініціює створення нової політичної сили під назвою "America Party".
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7788
  0,1379
 0,33
EUR
 1
 48,9856
  0,2033
 0,42

Курс обміну валют на сьогодні, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3425  0,03 0,07 41,9254  0,03 0,06
EUR 48,6954  0,21 0,43 49,5143  0,23 0,47

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8150  0,03 0,07 41,8250  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес