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Маск пригрозив створити партію в разі ухвалення законопроекту Трампа
09:21 01.07.2025 |
Американський мільярдер Ілон Маск знову розкритикував бюджетний законопроект президента Дональда Трампа і підкреслив, що у разі його затвердження Конгресом, він створить нову політсилу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Маска у соцмережі Х.
У своєму коментарі, бізнесмен закликав Конгрес не затверджувати президентський законопроект про податки і витрати.
"Кожен член Конгресу, який ішов на вибори з обіцянками скоротити державні витрати, а потім негайно проголосував за найбільше збільшення держборгу в історії, має схилити голову від сорому. Вони програють праймеріз наступного року - якщо це буде останнє, що я зроблю на цій Землі", - написав Маск.
Згодом підприємець написав інший пост, в якому зазначив, що в разі ухвалення "божевільного законопроекту про витрати", він ініціює створення нової політичної сили під назвою "America Party".
Законопроект Трампа і конфлікт з Маском
Ілон Маск рішуче висловлюється проти запропонованого республіканцями законопроекту про податки і витрати, називаючи його "борговим рабством". На його думку, документ призведе до зростання державного боргу США.
Згідно з оцінками Бюджетного управління Конгресу, законопроект Сенату збільшить дефіцит бюджету майже на 3,3 трлн доларів упродовж наступних десяти років. Для порівняння, раніше ухвалений законопроект, передбачає збільшення дефіциту на 2,4 трлн доларів за аналогічний період.
Однак сенатори від Республіканської партії під час обговорення ініціативи Трампа, неофіційно назвали його "Великий, прекрасний законопроект".
Зазначимо, що критика Маском законопроекту на початку червня вже призвела до запеклого публічного конфлікту між бізнесменом і главою держави.
На початку червня бізнесмен розкритикував податково-бюджетний законопроект Трампа, назвавши його "огидним". У відповідь Трамп заявив, що розчарований Маском, припустивши, що той має "синдром Трампа", й охарактеризував підприємця як "божевільного".
Маск, який вклав сотні мільйонів доларів у підтримку передвиборчої кампанії Трампа в соцмережах звинуватив президента у невдячності та підкреслив, що без його фінансової допомоги, Трамп не став би главою держави.
У розпал конфлікту Трамп публічно заявив, що найбільш ефективним способом скорочення бюджетних витрат стане припинення співпраці уряду з компаніями Маска.
11 червня Маск частково змінив тон і визнав, що "перебільшив" своїх критичні публічні висловлювання щодо президента.
12 червня ЗМІ повідомили, що бізнесмен послабив критику президента після низки дзвінків на найвищому рівні.
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