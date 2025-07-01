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Трамп скасував американські санкції проти Сирії
08:45 01.07.2025 |
Американський президент Дональд Трамп скасував санкції, що були запроваджені проти Сирії ще у 2004 році.
Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті Білого дому, пише "Європейська правда".
У понеділок, 30 червня, Трамп підписав указ, яким скасував американські санкції, які були запроваджені проти Сирії ще у 2004 році.
Дія цих обмежень припиниться вже у вівторок, 1 липня, з метою підтримання шляху країни до "стабільності та миру".
В указі зазначено, що Трамп скасовує санкції проти Сирії, при цьому зберігаючи обмеження проти поваленого експрезидента країни Башара Асада та його соратників.
Також обмеження діятимуть щодо "порушників прав людини, наркоторговців та осіб, пов'язаних хімічною зброєю, ІДІЛ або її афілійованих осіб, а також їх іранських посередників".
Цей документ також дозволяє послаблення експортного контролю на певні товари та скасовує обмеження на іноземну допомогу Сирії, а також перегляд статусу тимчасового очільника країни Ахмеда аль-Шараа як "терориста".
Відтак Трамп доручив державному секретарю Марко Рубіо переглянути питання щодо визнання Сирії державою-спонсором тероризму, а також: вивчити можливості послаблення санкцій в ООН для підтримки стабільності в Сирії.
"Президент Трамп прагне підтримати Сирію, яка буде стабільною, єдиною і житиме в мирі з собою та своїми сусідами. Президент Трамп хоче, щоб Сирія досягла успіху, але не за рахунок інтересів США", - додається в указі.
Нагадаємо, під час першого закордонного турне у травні президент США заявив, що скасує санкції проти Сирії.
Він також зустрівся з її тимчасовим президентом Ахмедом аль-Шараа, який очолював повалення режиму Асада.
Відколи у Сирії встановилась нова влада у грудні 2024 року, у США зважували подальші кроки, особливо з урахуванням участі аль-Шараа в угрупованнях, які Вашингтон класифікував як терористичні.
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