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АНАЛІТИКА

Танкер із мільйоном барелів нафти вибухнув після візиту до Росії

 

Танкер "Віламура", що перевозив мільйон барелів нафти, зазнав вибуху поблизу берегів Лівії.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що вибух на танкері "Віламура" спричинив затоплення машинного відділення судна. Причини інциденту поки що невідомі.

З квітня цього року танкер двічі заходив у російські нафтові порти Усть-Луга та Новоросійськ, щоб завантажити казахстанську нафту. Вибух став частиною серії подібних інцидентів із суднами, які раніше заходили в російські порти.

За словами представника компанії, вибух не викликав забруднення навколишнього середовища, а екіпаж танкера перебуває в безпеці.

Консалтингова компанія Vanguard Tech повідомила, що з початку року на чотирьох інших суднах, які раніше заходили в Росію, також стався вибух.

За матеріалами: Економічна правда
 

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