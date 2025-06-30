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Христофор Колумб
Китай продемонстрував свою зброю, яка спричиняє блекаут
16:20 30.06.2025 |
Китай продемонстрував нову бомбу, яка може вивести з ладу електростанції.
Про це повідомляє The South China Morning Post.
"Китайська державна телерадіокомпанія опублікувала відео, на якому показано новий тип графітової бомби, здатної вивести з ладу електростанції супротивника і спричинити "повну втрату електроенергії" в районі, на який спрямована атака", - йдеться у повідомленні.
"Анімація, поширена державним мовником, показує графітову бомбу, призначену для виведення з ладу систем управління та контролю", - пише видання.
"На одному з каналів соціальних мереж, який веде CCTV, з'явилося анімаційне відео, на якому видно, як бомба запускається з наземного транспортного засобу і викидає 90 боєприпасів у формі циліндрів", - пише The China South Morning Post.
Циліндри відскочили після удару, перш ніж вибухнути в повітрі, розкидаючи тонкі, хімічно оброблені вуглецеві нитки, призначені для короткого замикання високовольтної енергетичної інфраструктури.
Азійські медіа пишуть про те, що "бомба-блекаут" призначена для виведення з ладу електростанцій противника шляхом повної втрати електроенергії на значній території (щонайменше 10 тис кв. м).
Відмітимо, що значно раніше United States Naval Institute попереджав, що Китай і Росія мають можливість зруйнувати енергосистему США і послабити військовий потенціал некінетичним першим ударом - не лише за допомогою електромагнітного впливу ядерної і неядерної зброї, але й за допомогою кібератак.
Електромагнітний імпульс може бути спричинений і неядерною зброєю, хоча її вплив, як правило, більш географічно обмежений. Електричні і магнітні поля, що виникають в результаті, можуть взаємодіяти з електричними або електронними системами, створюючи шкідливі стрибки струму і напруги. Він може спричинити вигоряння або деградацію компонентів чи підсистем, а також вивести систему з ладу. Комбіновані кібервійни можуть вивести з ладу великі частини їхньої електромережі та інших критично важливих інфраструктур.
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