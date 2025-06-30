Фінансові новини
- |
- 30.06.25
- |
- 17:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Баку каже про затримання агентів ФСБ РФ, які працювали в Sputnik Азербайджан
16:09 30.06.2025 |
В Азербайджані заявили про затримання двох агентів російської ФСБ, які працювали під прикриттям в пропагандистському агентстві Sputnik Азербайджан.
Про це повідомляє APA, інформує "Європейська правда".
Поліція Баку з ранку понеділка проводила операцію в офісі Sputnik Азербайджан (Бакинське відділення російського МІА "Россия сегодня").
В ході операції азербайджанського МВС були затримані двоє співробітників ФСБ Росії, які працюють в цьому агентстві.
У лютому Азербайджан ухвалив рішення про призупинення діяльності агентства Sputnik Азербайджан.
Рішення мало на меті забезпечити паритет у діяльності державних ЗМІ Азербайджану за кордоном та іноземних журналістів в країні: кількість журналістів Sputnik Азербайджан які працюють в Баку, мала бути прирівняна до кількості журналістів АЗЕРТАДЖ в Росії.
Однак редакція Sputnik Азербайджан проігнорувала це рішення: редакція та колектив не припиняли свою діяльність.
Варто зазначити, що нещодавно між Баку і Москвою розгорівся скандал після того, як в Єкатеринбурзі затримали понад 50 уродженців Азербайджану за нерозкритою кримінальною справою про вбивство Юніса Пашаєва у 2001 році.
Азербайджанська влада публічно виступила з критикою Росії після облави російських силовиків у Єкатеринбурзі, внаслідок якої загинули кілька уродженців Азербайджану та десятки були затримані.
Зокрема, у неділю стало відомо про скасування в Азербайджані всіх культурних заходів, запланованих до проведення "російськими державними та приватними установами".
Крім того, був скасований візит парламентської делегації Азербайджану до Москви.
Натомість у Кремлі заявили, що робота правоохоронних органів не повинна бути приводом для демаршів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна пройшла скринінг законодавства у сферах транспорту і TEN-T в межах переговорів про вступ до ЄС
|Зеленський схвалив вихід України з конвенції про заборону протипіхотних мін
|Сенатор Грем анонсував ухвалення своїх санкцій проти РФ у липні
|Зеленський призначив Олександра Водяннікова новим суддею КСУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|Україна отримала від Канади близько 1,7 млрд дол в межах ініціативи ERA - Шмигаль
|Китай продемонстрував свою зброю, яка спричиняє блекаут
|Німеччина хоче мати систему цивільної оборони як в Ізраїлю
|Баку каже про затримання агентів ФСБ РФ, які працювали в Sputnik Азербайджан
|У Росії третина таксопарків опинилася під загрозою закриття: зависока ставка ЦБ
|У Баку поліцейські прийшли з обшуком в офіс «Sputnik Азербайджан» – ЗМІ
Бізнес
|Li-Fi замість Wi-Fi — зв'язок до 224 Гбіт/с у спектрі видимого світла
|Microsoft продовжує безплатну підтримку Wіndows 10 ще на рік — але є умови
|Reuters: Роботаксі Tesla виїжджають на зустрічну смугу і висаджують людей посеред дороги
|Trump Mobile видалила з сайту свого золотого смартфона напис «Зроблено в Америці»
|Lenovo Chromebook Plus 14: перший ноутбук Google з підтримкою локального ШІ та потужним NPU
|Алло починає продаж електромобілів Xiaomi SU7 в Україні
|Анонсовано GeForce RTX 5050 - найбюджетнішу відеокарту поточного покоління від NVIDIA