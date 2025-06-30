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АНАЛІТИКА

Баку каже про затримання агентів ФСБ РФ, які працювали в Sputnik Азербайджан

 

В Азербайджані заявили про затримання двох агентів російської ФСБ, які працювали під прикриттям в пропагандистському агентстві Sputnik Азербайджан.

Про це повідомляє APA, інформує "Європейська правда".

Поліція Баку з ранку понеділка проводила операцію в офісі Sputnik Азербайджан (Бакинське відділення російського МІА "Россия сегодня").

В ході операції азербайджанського МВС були затримані двоє співробітників ФСБ Росії, які працюють в цьому агентстві.

У лютому Азербайджан ухвалив рішення про призупинення діяльності агентства Sputnik Азербайджан.

Рішення мало на меті забезпечити паритет у діяльності державних ЗМІ Азербайджану за кордоном та іноземних журналістів в країні: кількість журналістів Sputnik Азербайджан які працюють в Баку, мала бути прирівняна до кількості журналістів АЗЕРТАДЖ в Росії.

Однак редакція Sputnik Азербайджан проігнорувала це рішення: редакція та колектив не припиняли свою діяльність.

Варто зазначити, що нещодавно між Баку і Москвою розгорівся скандал після того, як в Єкатеринбурзі затримали понад 50 уродженців Азербайджану за нерозкритою кримінальною справою про вбивство Юніса Пашаєва у 2001 році.

Азербайджанська влада публічно виступила з критикою Росії після облави російських силовиків у Єкатеринбурзі, внаслідок якої загинули кілька уродженців Азербайджану та десятки були затримані.

Зокрема, у неділю стало відомо про скасування в Азербайджані всіх культурних заходів, запланованих до проведення "російськими державними та приватними установами".

Крім того, був скасований візит парламентської делегації Азербайджану до Москви.

Натомість у Кремлі заявили, що робота правоохоронних органів не повинна бути приводом для демаршів.
 

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