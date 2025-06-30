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АНАЛІТИКА

У Росії третина таксопарків опинилася під загрозою закриття: зависока ставка ЦБ

 

В Росії у 2025 році можуть закритися 20% компаній, що працюють у таксі, а до кінця 2026 з ринку з великою часткою ймовірності підуть ще 10% перевізників.

Про це повідомили російському пропагандистському виданню "Известия" представники кількох великих таксопарків.

За їхніми словами, компанії будуть змушені закриватися через неможливість оновлювати парк автомобілів за високої ставки Центробанку РФ, яка наразі перебуває на рівні 20%.

"Кілька таксопарків уже близькі до закриття. До кінця року деякі з них не доживуть", - сказав виданню представник компанії "Ритм".

У Multi taxi зазначили, що в групі ризику перебувають насамперед молоді автопідприємства, що відкрилися три роки тому на хвилі попиту на таксі.

"У них ще не накопичені внутрішні резерви для існування в умовах високих ставок лізингу", - пояснив керівник Multi taxi Василь Баранов.

Поточні ставки лізингу зробили збитковою експлуатацію більшої частини машин, а перевізники перестали оновлювати транспорт і змушені продовжувати термін служби авто до шести років і більше, зазначив інвестор таксопарку "Шоколад" Спартак Заболотський.

"Якщо ще кілька років тому прибутковість до виплати податків була 16% з урахуванням подальшого продажу машини за півціни, то зараз вона опустилася до 6% за умови врахування експлуатації старих автомобілів. Якщо працювати тільки на нових лізингових машинах, то рентабельність падає до мінус 20%", - пояснив він.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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