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АНАЛІТИКА

У Баку поліцейські прийшли з обшуком в офіс «Sputnik Азербайджан» – ЗМІ

 

У Баку поліцейські прийшли з обшуком до офісу прокремлівської агенції «Sputnik Азербайджан», повідомляють місцеві видання APA і Report. Деталі поки що невідомі.

Головна редакторка російської медіагрупи RT Маргарита Симоньян заявила, що співробітники посольства Росії в Баку виїхали до офісу видання. «Співробітники не виходять на зв'язок - очевидно, позбавлені доступу до телефона. Серед них є громадяни Росії», - написала вона у своєму телеграм-каналі.

У лютому влада Азербайджану вирішила скоротити кількість співробітників редакції з 40 до одного з метою «відновлення балансу в умовах, в яких працюють азербайджанські державні видання за кордоном й іноземні журналісти» у Баку.

Report пише, що незважаючи на це, «виявилося, що агентство продовжувало працювати, а його співробітники виходять на роботу».

Відносини між Азербайджаном і Росією загострилися після того, як 27 червня в Єкатеринбурзі було затримано понад 50 осіб азербайджанського походження. Загинули двоє людей, ще двоє - зазнали під час рейду серйозних поранень. Баку закликав притягти винних до відповідальності.

МЗС Росії заявило, що затримання проводилися в рамках розслідування тяжких злочинів. Речниця МЗС Марія Захарова уточнила, що йдеться про справи, пов'язані з убивствами, скоєними у 2001, 2010 і 2011 роках.
За матеріалами: radiosvoboda.org
 

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