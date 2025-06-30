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Кремль образився на Азербайджан за скасування всіх культурних заходів РФ
14:47 30.06.2025 |
У Кремлі відреагували на скандал, який спалахнув між РФ та Азербайджаном після того, як в Єкатеринбурзі затримали понад 50 уродженців Азербайджану за нерозкритою кримінальною справою про вбивство Юніса Пашаєва у 2001 році.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник господаря Кремля Дмитрій Пєсков, якого цитує "Интерфакс".
Кремлівський речник зазначив, що робота правоохоронних органів не повинна бути приводом для демаршів.
"Ми щиро шкодуємо у зв'язку з такими прийнятими рішеннями, важливо продовжувати, напевно, роботу з роз'яснення причин і характеру тих подій, які, на думку азербайджанської сторони, послужили причиною для таких демаршів. Вважаємо, що все, що відбувається, пов'язано з роботою правоохоронних органів і не може, і не повинно бути приводом для подібної реакції", - сказав Пєсков.
За його словами, в Росії зацікавлені й надалі "розвивати наші добрі відносини з Азербайджаном".
Повідомляли, що азербайджанська влада публічно виступила з критикою Росії після облави російських силовиків у Єкатеринбурзі, внаслідок якої загинули кілька уродженців Азербайджану та десятки були затримані.
Зокрема, у неділю стало відомо про скасування в Азербайджані всіх культурних заходів, запланованих до проведення "російськими державними та приватними установами".
Крім того, був скасований візит парламентської делегації Азербайджану до Москви.
Це не перший за останні місяці випадок публічного розходження між Росією та Азербайджаном.
У червні Міністерство закордонних справ Азербайджану обурилось заяві помічника господаря Кремля Владіміра Мединського, який згадав Нагірний Карабах, говорячи про розв'язану РФ війну проти України.
Перед тим влада Азербайджану вирішила закрити "Російський дім" у Баку через порушення законодавства.
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