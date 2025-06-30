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АНАЛІТИКА

Азербайджан скасував усі культурні заходи Росії

 

Влада Азербайджану скасувала усі культурні заходи, проведення яких було заплановано в країні російськими державними і недержавними установами, на знак протесту проти загибелі двох громадян Азербайджану під час поліцейських рейдів у російському місті Єкатеринбург.

Так, у міністерстві культури Азербайджану у неділю, 29 червня, повідомили, що усі концерти, фестивалі та вистави, заплановані російськими інституціями, скасовано через "демонстративні цілеспрямовані і позасудові вбивства і акти насильства, скоєні російськими правоохоронними органами проти азербайджанців на етнічному ґрунті в Єкатеринбурзі".

Згідно з повідомленням МЗС Азербайджану, 27 червня російські правоохоронні органи здійснили рейд по домівках азербайджанців у Єкатеринбурзі. Двоє громадян Азербайджану були вбиті, ще кілька отримали серйозні травми, а дев'ятьох громадян Азербайджану було затримано російськими силовиками. 28 червня МЗС Азербайджану викликало тимчасового повіреного у справах посольства Росії в Баку Петра Волокових, вимагаючи всеосяжного розслідування і притягнення винних до відповідальності.

Російські силовики закатували чоловіків до смерті - брат загиблих

Загиблі азербайджанці були ідентифіковані як Зіяддін і Хусейн Сафарови, обом було близько 60 років. Їхній брат, Сайфаддін Хусейнлі, розповів в ефірі азербайджанського суспільного мовника ITV, що російські силовики закатували чоловіків до смерті "без будь-якого суду або розслідування, попри їхню невинуватість". Він назвав рейди "дикунством", стверджуючи, що інших людей били і катували електричним струмом. "Так звані російські правоохоронні органи вривалися в будинки посеред ночі, били і забирали людей, як тварин", - розповів Хусейнлі.

Уряд Азербайджану також оголосив про скасування запланованого візиту до країни російського віцепрем'єра Олексія Оверчука. "Уряд Азербайджану не вважає за доцільне за нинішніх обставин візит Оверчука або будь-якого іншого офіційного представника Росії в країну", - повідомили азербайджанські державні ЗМІ, цитує агентство AP.

Прохолода у відносинах між Азербайджаном і РФ після катастрофи літака

Напруженість у відносинах між Азербайджаном і РФ зберігається вже кілька місяців. Президент Азербайджану Ільхам Алієв відхилив запрошення відвідати російський парад до Дня перемоги в Москві в травні. Натомість Баку наприкінці травня відвідав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Відносини між Москвою і Баку охололи після того, як у грудні минулого року в Казахстані розбився азербайджанський пасажирський авіалайнер AZAL, в результаті чого загинули 38 з 67 осіб, які перебували на борту. Алієв заявив, що літак "був збитий Росією", хоча і ненавмисно. Він звинуватив Росію в тому, що вона намагалася приховати інцидент протягом декількох днів. Президент РФ Володимир Путін згодом вибачився перед Алієвим за катастрофу літака, яку він назвав "трагічним інцидентом", але не визнав своєї відповідальності.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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