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У Польщі тестуватимуть скорочений робочий тиждень. Уряд виділить допомогу роботодавцям
14:32 30.06.2025 |
У Польщі анонсували пілотний проєкт зі скорочення робочого часу. Компаніям, які долучаться до тесту скороченого робочого тижня, виплачуватимуть до 1 мільйона злотих підтримки.
Міністерство сім'ї, праці та соціальної політики Польщі пояснило, що деякі роботодавці вже з власної ініціативи скорочують робочий час на підприємствах. Це відбувається як у приватному, так і в державному секторах.
«8-годинний робочий день був запроваджений у Польщі 107 років тому, а вільні суботи - понад 50 років тому. Відтоді багато що змінилося. Нові технології значно підвищили ефективність праці, і багато країн уже сьогодні скорочують робочий час», - зазначили в міністерстві.
Серед переваг скорочення робочого часу - працівники можуть насолоджуватися кращим балансом між роботою та особистим життям і мати менший ризик професійного «вигорання». А для роботодавців - зростання ефективності та креативності працівників, зменшення втрат, зниження кількості помилок і нещасних випадків тощо.
Щоб стимулювати роботодавців скорочувати робочий час працівників, уряд пропонує надавати їм підтримку. Фінансування може сягати 1 мільйона злотих, або 11,5 мільйона гривень.
Процес подання заявок на участь у програмі розпочнеться 14 серпня та триватиме до 15 вересня 2025 року. Польща заохочуватиме тестування в різних типах організацій, «щоб кожен роботодавець міг перевірити, що йому підходить».
Пілотний проєкт буде гнучким і дасть змогу компаніям тестувати різні рішення. Це може бути скорочення кількості робочих днів на тиждень, скорочення кількості робочих годин в окремі дні, додаткові вихідні на місяць або в межах щорічної відпустки.
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