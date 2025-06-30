В Ірані заявили, що «ніколи не припинять» збагачувати уран

Постійний представник Ірану при ООН Амір Саїд Іравані заявив, що збагачення урану в країні "ніколи не припиниться", оскільки це дозволено для "мирних енергетичних" цілей відповідно до договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Про це він сказав у неділю, 29 червня, в інтерв'ю CBS News, передає Укрінформ.

"Збагачення (урану - ред.) є нашим правом, невід'ємним правом, і ми хочемо реалізувати це право", - наголосив постпред Ірану при ООН.

Іравані зазначив, що Тегеран "готовий до переговорів", але агресія з боку Ізраїлю і США "не є належними умовами для нового раунду переговорів".

Іранський представник в ООН також заперечив, що уряд Ірану погрожує безпеці гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі або інспекторам агентства, яких деякі іранські чиновники звинувачують у допомозі Ізраїлю.

"Немає жодної загрози", - сказав Іравані. Інспектори МАГАТЕ, за його словами, перебувають в Ірані, "вони в безпечних умовах, але діяльність призупинена. Вони не можуть отримати доступ до наших об'єктів".

Іравані також відповів на запитання про те, чому Тегеран не прийняв пропозиції щодо дипломатичного вирішення щодо урану. Посилаючись на вимогу президента США Дональда Трампа про "беззастережну капітуляцію", Іравані сказав, що "капітуляція - це не переговори. Це диктування нам своєї політики".

"Якщо вони готові до переговорів, вони побачать, що ми готові до цього. Але якщо вони хочуть диктувати нам, то будь-які переговори з ними неможливі", - заявив Іравані.

Як повідомляв Укрінформ, Іран вирішив заборонити генеральному директору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі доступ до іранських ядерних об'єктів та прибрати звідти камери спостереження, стверджуючи, що Тегеран виявив отримання урядом Ізраїлю "конфіденційних даних про об'єкти".

Президент США Дональд Трамп вчора знову заявив, що удари США по ядерних об'єктах Ірану були успішними, і припустив, що він може скасувати санкції проти Ірану залежно від майбутньої поведінки країни.