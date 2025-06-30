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Глава МЗС Німеччини привіз до Києва делегацію зі збройової промисловості
14:10 30.06.2025 |
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що з ним до Києва прибула делегація зі сфери оборонної промисловості.
Про це він заявив під час пресконференції зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою у Києві у понеділок, 30 червня, пише кореспондентка "Європейської правди".
Вадефуль заявив, що під час його візиту до Києва Україна та Німеччина домовилися про посилення співпраці з оборонною промисловістю.
"Ми хочемо створити нові спільні підприємства, щоб Україна могла швидше і більше виробляти для власної оборони, адже ваші потреби величезні", - сказав він.
Відтак глава МЗС Німеччини наголосив, що 30 червня вперше привіз із собою делегацію з оборонної промисловості.
"Наша співпраця в оборонній сфері - це справжній козир. Вона є логічним продовженням наших поставок матеріалів, і ми навіть можемо отримати від цього взаємну вигоду, адже завдяки вашій винахідливості та досвіду ми також стаємо кращими. Ми бачимо своє завдання в тому, щоб допомогти Україні, щоб вона могла вести переговори з позиції сили", - наголосив Вадефуль.
На запитання, на яку саме співпрацю в оборонній сфері він очікує, Вадефуль прямо не відповів.
"Я вважаю, що зараз ми вступаємо в нову фазу співпраці, і що нам потрібно більше залучення німецьких підприємств в Україну. Готовність до цього є, але потрібно подолати деякі перешкоди, бюрократичні перешкоди, а також інші проблеми у співпраці", - сказав він.
Тому, за його словами, зараз він взяв "представників оборонної промисловості до президента України, щоб ми могли обговорити ці питання".
"Я вважаю, що тісніша співпраця в цьому питанні відповідає інтересам обох сторін", - додав він.
Також глава МЗС Німеччини акцентував: коли очільник Кремля Владімір Путін говорить про мир - це чистий блеф.
"Його нібито готовність до переговорів - це лише фасад. Він хоче, про що він ще раз чітко заявив, підкорити всю Україну і одночасно налякати всю Європу", - додав він.
Варто зазначити, що восени 2024 року було офіційно зареєстроване спільне підприємство німецького збройового концерну Rheinmetall та "Української оборонної промисловості".
На початку червня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що німецька сторона надасть Україні додаткову військову допомогу на суму 1,9 мільярда євро.
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