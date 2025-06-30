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АНАЛІТИКА

«Звільнили Центральну Європу від російської нафти»: Orlen остаточно відмовилась від сировини з РФ

 

Польська компанія Orlen не купуватиме російську нафту для свого чеського НПЗ після 30 червня.

Про це оголосив головний виконавчий директор Orlen Іренеуш Фафара, передає Reuters.

Він уточнив, що контракт з компанією "Роснєфть" на постачання сировини для нафтопереробного заводу у Літвінові (Чехія) був останнім, що пов'язує Orlen з російською нафтою.

Голова Orlen додав, що наразі чеські нафтопереробні заводи постачаються сирою нафтою, зокрема, з регіону Північного моря та Середземномор'я, Саудівської Аравії, Південної та Північної Америки, а також Африки.

Як повідомлялося, у квітні прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала оголосив, що його країна вперше в історії стала незалежною від постачання нафти з Росії, цьому сприяло завершення модернізації потужностей Трансальпійського трубопроводу (TAL). Це дозволить може перекачувати до 8 млн тонн сирої нафти на рік із західних трубопроводів, що повністю покриє споживання нафтопереробних заводів у Чехії.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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