Фінансові новини
- |
- 30.06.25
- |
- 17:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄС офіційно продовжив секторальні санкції проти Росії ще на пів року
13:57 30.06.2025 |
У ЄС оголосили про офіційне продовження секторальних санкцій проти Росії ще на пів року.
Про це в Х написала глава європейської дипломатії Кая Каллас, інформує "Європейська правда".
Як зазначила топдипломатка ЄС, тиск на Росію продовжуватиметься, поки вона не припинить свою розв'язану війну проти України.
"Кожна санкція послаблює здатність Росії вести війну", - наголосила Каллас.
Співрозмовник "Європейської правди", коментуючи це рішення, розповів, що за підсумками письмової процедури всі 27 країн ЄС підписали документ щодо продовження секторальних санкцій.
"Отже: санкції продовжено до 31 січня 2026 року", - додав він.
Зазначимо, 26 червня лідери Європейського Союзу досягли політичної домовленості про продовження санкцій проти Росії ще на пів року, але не погодили схвалення нового пакета обмежень.
Співрозмовник "ЄвроПравди" розповідав, що у п'ятницю, 27 червня, комітет постійних представників Європейського Союзу фактично схвалив продовження секторальних санкцій проти Росії ще на пів року.
Йдеться про санкції проти цілих секторів чи галузей економіки РФ або напрямків роботи російського бізнесу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна пройшла скринінг законодавства у сферах транспорту і TEN-T в межах переговорів про вступ до ЄС
|Зеленський схвалив вихід України з конвенції про заборону протипіхотних мін
|Сенатор Грем анонсував ухвалення своїх санкцій проти РФ у липні
|Зеленський призначив Олександра Водяннікова новим суддею КСУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|Україна отримала від Канади близько 1,7 млрд дол в межах ініціативи ERA - Шмигаль
|Китай продемонстрував свою зброю, яка спричиняє блекаут
|Німеччина хоче мати систему цивільної оборони як в Ізраїлю
|Баку каже про затримання агентів ФСБ РФ, які працювали в Sputnik Азербайджан
|У Росії третина таксопарків опинилася під загрозою закриття: зависока ставка ЦБ
|У Баку поліцейські прийшли з обшуком в офіс «Sputnik Азербайджан» – ЗМІ
Бізнес
|Li-Fi замість Wi-Fi — зв'язок до 224 Гбіт/с у спектрі видимого світла
|Microsoft продовжує безплатну підтримку Wіndows 10 ще на рік — але є умови
|Reuters: Роботаксі Tesla виїжджають на зустрічну смугу і висаджують людей посеред дороги
|Trump Mobile видалила з сайту свого золотого смартфона напис «Зроблено в Америці»
|Lenovo Chromebook Plus 14: перший ноутбук Google з підтримкою локального ШІ та потужним NPU
|Алло починає продаж електромобілів Xiaomi SU7 в Україні
|Анонсовано GeForce RTX 5050 - найбюджетнішу відеокарту поточного покоління від NVIDIA