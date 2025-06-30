ЄС офіційно продовжив секторальні санкції проти Росії ще на пів року

У ЄС оголосили про офіційне продовження секторальних санкцій проти Росії ще на пів року.

Про це в Х написала глава європейської дипломатії Кая Каллас, інформує "Європейська правда".

Як зазначила топдипломатка ЄС, тиск на Росію продовжуватиметься, поки вона не припинить свою розв'язану війну проти України.

"Кожна санкція послаблює здатність Росії вести війну", - наголосила Каллас.

Співрозмовник "Європейської правди", коментуючи це рішення, розповів, що за підсумками письмової процедури всі 27 країн ЄС підписали документ щодо продовження секторальних санкцій.

"Отже: санкції продовжено до 31 січня 2026 року", - додав він.

Зазначимо, 26 червня лідери Європейського Союзу досягли політичної домовленості про продовження санкцій проти Росії ще на пів року, але не погодили схвалення нового пакета обмежень.

Співрозмовник "ЄвроПравди" розповідав, що у п'ятницю, 27 червня, комітет постійних представників Європейського Союзу фактично схвалив продовження секторальних санкцій проти Росії ще на пів року.

Йдеться про санкції проти цілих секторів чи галузей економіки РФ або напрямків роботи російського бізнесу.