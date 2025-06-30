Норвезькі F-35 захищатимуть ключовий хаб допомоги Україні у Польщі

Норвегія цієї осені розгорне винищувачі F-35 у Польщі, збільшуючи свій внесок у "протиповітряну та протиракетну оборону НАТО".

Про це поінформувало Міністерство оборони Норвегії, пише "Європейська правда".

Норвезькі F-35 будуть розгорнуті у Польщі для підтримки місії із захисту польського повітряного простору та ключового логістичного центру для надання допомоги Україні у Жешуві.

"Це надзвичайно важливий внесок. Ми допомагаємо забезпечити, щоб допомога Україні дійшла до місця призначення, і щоб Україна могла продовжувати боротьбу за свободу", - заявив міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік.

Нагадаємо, з грудня 2024 року для прикриття аеропорту у польському Жешуві задіяні норвезькі NASAMS.

Повідомляли, що наприкінці квітня Норвегія отримала всі 52 винищувачі F-35, замовлені у Сполучених Штатів.