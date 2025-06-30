Європейські порти забиті вщент: мита Трампа спричинили логістичний колапс

Нестабільна митна політика Дональда Трампа у поєднанні з низьким рівнем води у річках спричинили найгірший логістичний збій у Європі з часів пандемії COVID-19, попереджають судноплавні та логістичні компанії.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Баржі змушені днями чекати на завантаження товарів, а контейнеровози простоюють у чергах. Найбільше постраждали порти Роттердама, Антверпена і Гамбурга. Очікується, що ситуація триватиме щонайменше кілька місяців.

"Усі великі хаби переповнені", - каже Цезар Лейкенаар, керівник нідерландської судноплавної компанії WEC Lines. За його словами, чимало європейських портів працюють на межі потужностей.

Альберт ван Оммен, директор логістичної компанії Euro-Rijn Group (Нідерланди), вважає, що це - найсерйозніший збій із часів пандемії, коли порти були перевантажені, а персоналу бракувало.

Ці проблеми стали ще одним ударом по глобальній логістиці, яка до того дозволяла компаніям зберігати мінімальні запаси, покладаючись на стабільні поставки.

Компанія Contargo (Німеччина) повідомляє, що баржі чекають у середньому по 66 годин на завантаження в Антверпені та 77 годин у Роттердамі. Раніше завантаження проводилося за чітким графіком.

Каспер Еллербек із DHL Німеччина зазначив, що поки затримки не призвели до зупинок виробництва через брак компонентів, але така «драма» цілком можлива.

"Морські судна прибувають із запізненням на 3-5 днів, і баржі не можуть завантажитися вчасно. У підсумку споживач отримує товари із затримкою", - додає ван Оммен.

Компанії вказують на головні причини:

* різкі зміни тарифної політики США під керівництвом Трампа, що змусили судноплавні лінії змінювати маршрути;

* низький рівень води на Рейні після сухої весни, що обмежує завантаження барж;

* зміна альянсів між судноплавними компаніями, зокрема припинення співпраці між Maersk (Данія) та MSC (Швейцарія), що спричинило тимчасовий хаос.

Також потоки імпорту з Азії до Європи різко зросли, адже через високі американські мита азійські компанії переорієнтувалися на європейський ринок. За оцінками DHL, імпорт контейнерів з Азії до Європи зріс на 7% у річному вимірі.

"Частина обсягів, які раніше йшли до США, тепер перенаправляються до Європи", - пояснив Еллербек.

Оператори терміналів у портах - здебільшого приватні компанії - терміново набирають персонал і закуповують обладнання для полегшення ситуації.

У порту Роттердама компанія ECT визнала, що працює з великим навантаженням, як і більшість портів Північної Європи.

Компанія DP World, яка володіє терміналами в Антверпені та Роттердамі, заявила, що вживає всіх заходів для зменшення збоїв і продовжує інвестувати в потужності.

Портова адміністрація Антверпена-Брюгге визнала «тривале підвищення рівня завантаженості», але зазначила, що система працює в межах запланованих резервів.

Втім, деякі експерти вважають, що вирішення проблеми буде тривалим.