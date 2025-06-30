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«Чутливе слово» – і товар зупиняється: Китай блокує більше рідкоземельних матеріалів
12:54 30.06.2025 |
Обмеження на експорт, запроваджені Китаєм, тепер впливають не лише на офіційно визначені рідкоземельні елементи та магніти - під загрозою опинилися значно ширші ланцюги постачання.
Про це повідомляє газета Financial Times.
Китай, який є панівним постачальником критично важливих мінералів у світі, у квітні почав вимагати ліцензії на експорт семи рідкоземельних металів і пов'язаних з ними магнітних матеріалів у відповідь на масштабні мита, запроваджені Дональдом Трампом на китайські товари.
10 червня США заявили, що досягли з Китаєм домовленості щодо пришвидшення експорту рідкоземельних матеріалів, що відновило 90-денне тимчасове перемир'я в митній війні, узгоджене попереднього місяця в Женеві.
Проте, за словами китайських компаній і західних представників промисловості, китайські митники та чиновники з Міністерства торгівлі почали вимагати додаткові перевірки та хімічний аналіз навіть тих товарів, які не входять до офіційного списку контрольованих.
"Якщо в описі товару є хоча б одне "чутливе" слово - наприклад, "магніт" - митниця його не випускає, починається перевірка, яка може тривати місяць або два", - сказав представник однієї з китайських компаній-експортерів магнітів.
"Наприклад, затримують також титанові стрижні й цирконієві трубки. Хоча сам по собі титановий порошок під контролем, наші стрижні й трубки не включені в список - але їх все одно не пропускають", - додав він.
Представник іншої китайської компанії заявив, що вона "сильно постраждала", і що логістичні фірми "відмовляються працювати з магнітами". Компанія постачає продукцію для клієнтів у таких галузях, як промислове сортування, фільтрація, одяг, харчова промисловість та електроніка.
"Навіть якщо продукція не містить заборонених речовин, митниця може перевірити контейнер, і це вплине на всі інші товари всередині, затримуючи всю партію", - пояснив співрозмовник.
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