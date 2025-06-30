ЗМІ: в Ірані в приватних розмовах дивувалися, що удари США були не настільки руйнівними

Сполучені Штати Америки перехопили повідомлення між іранськими посадовцями, в яких вони заявили, що атака США по ядерних об'єктах Ірану була менш руйнівною, ніж вони очікували.

Про це The Washington Post повідомили чотири обізнані співрозмоники, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовників, у перехоплених повідомленнях, які мали бути конфіденційними, іранські урядовці висловлювали припущення щодо того, чому удари, завдані за наказом президента Дональда Трампа, не були такими руйнівними і масштабними, як вони очікували.

У Білому домі не заперечили, що таке перехоплення розмови між іранцями справді є, однак відкинули висновки про неруйнівний удар і розкритикували журналістів газети.

"Ганьба, що Washington Post допомагає людям скоювати злочини, публікуючи вирвані з контексту витоки інформації. Уявлення про те, що неназвані іранські чиновники знають, що сталося під сотнями футів завалів, - це нісенітниця. Їхня програма ядерної зброї завершена", - сказала прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

В Офісі директора Національної розвідки журналістам сказали, що "один фрагмент сигнальної розвідки не відображає повної розвідувальної картини".

"Один телефонний дзвінок між неназваними іранцями - це не те саме, що оцінка розвідувальних даних, яка враховує сукупність доказів з численних джерел і методів", - сказав співрозмовник.

Нагадаємо, нещодавно Трамп зажадав звільнити журналістів CNN і New York Times, які підготували матеріали, що поставили під сумнів ефективність ударів США по ядерних об'єктах Ірану.

Між тим, за даними FT, попередні оцінки розвідки, надані європейським урядам, свідчать про те, що запаси високозбагаченого урану в Ірані залишилися в основному недоторканими після ударів США.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Пентагон розпочав кримінальне розслідування щодо потенційного витоку секретного звіту Агентства військової розвідки щодо ударів по Ірану.

А державний секретар США Марко Рубіо заявив, що після американського удару Іран "значно віддалений від створення ядерної зброї".

Директор Центрального розвідувального управління США Джон Редкліфф підтвердив цю інформацію.