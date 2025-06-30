Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЗМІ: в Ірані в приватних розмовах дивувалися, що удари США були не настільки руйнівними

 

Сполучені Штати Америки перехопили повідомлення між іранськими посадовцями, в яких вони заявили, що атака США по ядерних об'єктах Ірану була менш руйнівною, ніж вони очікували.

Про це The Washington Post повідомили чотири обізнані співрозмоники, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовників, у перехоплених повідомленнях, які мали бути конфіденційними, іранські урядовці висловлювали припущення щодо того, чому удари, завдані за наказом президента Дональда Трампа, не були такими руйнівними і масштабними, як вони очікували.

У Білому домі не заперечили, що таке перехоплення розмови між іранцями справді є, однак відкинули висновки про неруйнівний удар і розкритикували журналістів газети.

"Ганьба, що Washington Post допомагає людям скоювати злочини, публікуючи вирвані з контексту витоки інформації. Уявлення про те, що неназвані іранські чиновники знають, що сталося під сотнями футів завалів, - це нісенітниця. Їхня програма ядерної зброї завершена", - сказала прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

В Офісі директора Національної розвідки журналістам сказали, що "один фрагмент сигнальної розвідки не відображає повної розвідувальної картини".

"Один телефонний дзвінок між неназваними іранцями - це не те саме, що оцінка розвідувальних даних, яка враховує сукупність доказів з численних джерел і методів", - сказав співрозмовник.

Нагадаємо, нещодавно Трамп зажадав звільнити журналістів CNN і New York Times, які підготували матеріали, що поставили під сумнів ефективність ударів США по ядерних об'єктах Ірану.

Між тим, за даними FT, попередні оцінки розвідки, надані європейським урядам, свідчать про те, що запаси високозбагаченого урану в Ірані залишилися в основному недоторканими після ударів США.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Пентагон розпочав кримінальне розслідування щодо потенційного витоку секретного звіту Агентства військової розвідки щодо ударів по Ірану.

А державний секретар США Марко Рубіо заявив, що після американського удару Іран "значно віддалений від створення ядерної зброї".

Директор Центрального розвідувального управління США Джон Редкліфф підтвердив цю інформацію.
Ключові теги: Іран, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7788
  0,1379
 0,33
EUR
 1
 48,9856
  0,2033
 0,42

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3135  0,09 0,21 41,8988  0,09 0,22
EUR 48,4854  0,20 0,41 49,2835  0,23 0,47

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7850  0,17 0,42 41,8100  0,16 0,40
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес