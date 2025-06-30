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Іран може мати ще один ядерний об'єкт, вважає Трамп
09:05 30.06.2025 |
Президент США Дональд Трамп припустив, що Іран має ще один ядерний об'єкт попри знищені американськими ударами три його основні об'єкти, але може бути ще один бункер, про який нікому не відомо.
"Ми знали, що у них (Ірану - ІФ-У) багато об'єктів, мабуть, три плюс один. Але у них було три основні об'єкти, і ми знали, що їм доведеться відмовитися від них", - сказав Трамп в інтерв'ю телеканалу Fox News.
Президент США додав, що доля іранських об'єктів була вирішена, коли Іран заговорив про збагачення урану.
"І я б не дозволив цьому статися. Я думаю, що люди не зрозуміли б цього, якби я дозволив цьому статися", - сказав він.
Трамп також вважає, що в Ірану немає вибору, окрім як погодитися на умови, які висувають США. В Ірану не може бути ядерної зброї, Вашингтон не дасть Тегерану її отримати. Тегеран був "за кілька тижнів" від того, щоб створити свої ядерні бомби.
"Їх побили, Ізраїль та всі наші друзі. Ми називаємо це 12-денною війною. Це була інтенсивна війна... Іран не може мати ядерної зброї. Вони хотіли цього роками. І вони були за кілька тижнів до того, щоб її отримати", - резюмував він.
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