Трамп назвав умову зняття санкцій проти Ірану

Президент США Дональд Трамп допустив, що може підтримати «остаточне» послаблення санкцій проти Ірану, але за однієї умови, йдеться у заяві американського лідера у коментарі для Fox News.

«Санкції діють. І якщо вони виконають свою роботу, якщо вони будуть мирними, і якщо вони зможуть показати нам, що більше не завдадуть шкоди, я б зняв санкції», - повідомив Трамп.

Раніше, 27 червня, Трамп заявив, що розглядає можливість послаблення санкцій проти Ірану після припинення вогню, але натомість збереже їх, водночас розкритикувавши Верховного лідера аятолу Алі Хаменеї за заяву про перемогу у війні з Ізраїлем.

Це сталося після його коментарів минулого тижня, в яких він натякнув на полегшення, коли сказав, що не заперечує проти того, щоб Китай продовжував купувати іранську нафту. Пізніше чиновники Білого дому зазначили, що «це не означає послаблення обмежень США».

В інтерв'ю Fox News, яке було записано в п'ятницю, Трамп повторив свій аргумент про те, що Іран за кілька тижнів отримає ядерну зброю, і що удари США «знищили» ключовий підземний об'єкт ядерної програми Ірану. Він також висловив застереження, заявивши, що ядерні амбіції Ірану були відкладені «принаймні на певний період часу».

Іранське телебачення 26 червня показало відеозвернення верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, який упродовж останнього тижня не з'являвся на публіці. Він заявив, що Іран досяг перемоги як над Ізраїлем, так і над США, змусивши їх відмовитися від агресії проти Ірану. За словами Хаменеї, Вашингтон завдав ударів по Ірану тільки тому, що в іншому разі Ізраїль був би знищений. За словами аятоли, США завдали ударів по іранських ядерних об'єктах, але їм не вдалося «досягти багато чого».

США в ніч на 22 червня завдали ударів по трьох іранських ядерних об'єктах. Під час кампанії, яка розпочалася 13 червня і завершилася припиненням вогню 24 червня, Ізраїль також завдав ударів по цих об'єктах. Президент Трамп заявив, що саме удари США сприяли швидкій угоді про припинення вогню.

Рівень шкоди іранській ядерній програмі, яка, за твердженням Тегерана, ніколи не була спрямована на створення атомної зброї (Ізраїль та США оскаржують це твердження), залишається предметом суперечок, проте керівники розвідувальних служб США виступили із заявами, що об'єктам завдано значної шкоди.