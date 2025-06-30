ЗМІ: Іран закрив гендиректору МАГАТЕ доступ до своїх ядерних об’єктів

Іран більше не допустить голову Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Ґроссі на свої ядерні об'єкти і не дозволить встановлення камер відеоспостереження - про це заявив віцеспікер парламенту Хамід Реза Хажі Бабаї, передає іранське агентство Mehr.

За його словами, які цитує агентство, тиск Заходу на Іран, в тому числі дії МАГАТЕ, нібито є частиною «ворожнечі США проти іранського народу».

Парламент Ірану 25 червня схвалив зупинку співпраці з агентством. Інспектори МАГАТЕ позбавлені доступу до ядерних об'єктів, поки, як стверджує Тегеран, не буде гарантовано їхню безпеку та підтверджено мирний характер програми.

МАГАТЕ наразі не коментувало цю заяву.

Рішення стало продовженням політичного конфлікту із Заходом, у якому Іран бачить агентство не як нейтральний бік, а як інструмент тиску.

Іран є учасником Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). Цей статус передбачає, що працівники МАГАТЕ мають право проводити перевірки на ядерних об'єктах країни. Донедавна інспектори агенції відстежували роботу іранських ядерних об'єктів. МАГАТЕ також оцінювало збитки, завдані ядерним об'єктам Ірану нещодавніми ізраїльськими ударами.

Ядерна програма Ірану почала розвиватися ще у 1950-х роках, але з початку 2000-х країну неодноразово звинувачували в прагненні створити зброю. У 2015 році було підписано ядерну угоду, яка обмежила збагачення урану в обмін на зняття санкцій. 2018 року США в односторонньому порядку вийшли з угоди, після чого Іран відновив ядерні розробки.

Перед недавнім військовим загостренням Тегеран та Вашингтон вели переговори про повернення до угоди, але безрезультатно. На тлі зростання напруженості Іран обмежив інспекції та почав виробляти уран, близький до рівня зброї.