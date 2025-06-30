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У США раптово звільнили трьох прокурорів, які вели справи щодо штурму Капітолію, - AP
08:41 30.06.2025 |
У США раптово звільнили трьох прокурорів, які займались резонансними справами штурму Капітолію 6 січня 2021 року. Рішення набуло чинності негайно й не супроводжувалось офіційним поясненням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Два анонімні джерела видання повідомили, що Міністерство юстиції США звільнило щонайменше трьох прокурорів, причетних до кримінальних справ, пов'язаних із заворушеннями в Капітолії США.
Повідомляється, що це останні кроки адміністрації президента Доанльда Трампа, спрямовані проти адвокатів, причетних до масового переслідування нападу 6 січня 2021 року.
Як виявилось, серед звільнених - два адвокати, які працювали керівниками судових переслідувань 6 січня в офісі прокурора США у Вашингтоні, а також лінійний адвокат, який вів розслідування у справах, пов'язаних з нападом на Капітолій.
Лист, отриманий одним із прокурорів, був підписаний генеральним прокурором Пам Бонді. У листі не було вказано причину їхнього звільнення, але зазначалось, що воно набуло чинності негайно.
Штурм Капітолію 6 січня
Нагадаємо, що удень 6 січня 2021 року, за два тижні до закінчення своїх президентських повноважень, як президента, Трамп виступив на мітингу "Порятунок Америки" у Вашингтоні.
Через поразку на виборах риторика Трампа була доволі агресивною. Цього ж дня прихильники Трампа рушили до Капітолію, де якраз зібралися на засідання обидві палати Конгресу, щоб остаточно затвердити перемогу Джо Байдена.
Прихильникам Трампа вдалося увірватися в будівлю Капітолію, тому засідання Конгресу перервали, а частину законодавців евакуювали. Під час штурму загинули кілька людей, а самій будівлі було завдано значної шкоди.
Цього року, а саме 12 січня Трамп помилував своїх прихильників, які штурмували Конгрес у 2021 році.
Варто зауважити, що одна з учасниць відмовилася від помилування. Вона назвала це зневагою до верховенства права.
"Це було б ляпасом верховенству права, поліцейським Капітолію і нашій нації", - сказала ув'язнена Памела Гемпхілл.
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