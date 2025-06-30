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АНАЛІТИКА

«Абсурд і руйнація»: Маск розніс податковий план Трампа в Сенаті

 

Американський мільярдер Ілон Маск різко розкритикував податковий план президента США Дональда Трампа. Він зазначив, що ухвалення цього пакету завдасть великої шкоди економіці США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Guardian.

Ілон Маск категорично виступив проти нового проєкту масштабного закону Дональда Трампа про податки та витрати, який зараз обговорюють у Сенаті.

Запропоновані зміни він назвав "абсурдними", "руйнівними" та "повністю божевільними".

За словами мільярдера, ухвалення цього документа "знищить мільйони робочих місць у США та завдасть величезної стратегічної шкоди країні", а також сприятиме розвитку "галузей минулого", при цьому шкодячи перспективним інноваційним напрямкам.



Більше того, під час дебатів у Сенаті Маск заявив, що законопроєкт стане "політичним самогубством для Республіканської партії".
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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