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АНАЛІТИКА

Законопроєкт Трампа пройшов процедурне голосування у Сенаті

 

Законопроєкт про скорочення податків і державних видатків, який просуває президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, пройшов процедурне голосування в Сенаті США. Під час голосування, яке відбулося у суботу, 28 червня, "за" законопроєкт висловився 51 законодавець, 49 - "проти".

Попри це голосування, залишається незрозумілим, чи набере Сенат, де республіканці мають більшість у 53 голоси (проти 47 мандатів у демократів), необхідну кількість голосів для ухвалення законопроєкту, зазначає NBC News. Республіканці прагнуть ухвалити 940-сторінковий документ до встановленого ними ж крайнього терміну - 4 липня.

Дональд Трамп регулярно називає цей законопроєкт "великим прекрасним". Результативне голосування у Сенаті глава Білого дому назвав "великою перемогою". У соцмережі The Truth Social Трамп написав
, що з нетерпінням чекає на те, щоб "розвивати нашу економіку, зменшити марнотратство, захистити наші кордони, боротися за наших військових та ветеранів, забезпечити, щоб наша система медичної допомоги допомагала тим, хто її справді потребує, захистити нашу другу поправку (яка гарантує право громадян на зберігання та носіння зброї. - Ред.) та багато іншого".

Що передбачає "великий прекрасний" законопроєкт Трампа

Законопроєкт передбачає скорочення податків, збільшення фінансування імміграційної служби та зниження видатків на програму Medicaid, що допомагає оплачувати медичні витрати малозабезпеченим, людям з інвалідністю, дітям із малозабезпечених сімей та іншим соціально незахищеним верствам населення. Водночас він передбачає нарощування видатків в оборонній сфері, зокрема - на розробку системи протиракетної оборони Golden Dome ("Золотий купол").

Ініціатива передбачає збільшення військових витрат на 150 мільярдів доларів до кінця року, а також виділення додаткового федерального фінансування на здійснення масових депортацій і забезпечення дотримання імміграційного законодавства, ухваленого за ініціативи Трампа. Стеля державного боргу при цьому, згідно з документом, має бути підвищена на п'ять трильйонів доларів.

Остаточне голосування щодо законопроєкту відбудеться найближчим часом. Палата представників Конгресу США підтримала документ під час голосування 22 травня.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

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