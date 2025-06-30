G7 і США досягли угоди про винятки з угоди про оподаткування

Сполучені Штати і країни Групи семи домовились підтримати пропозицію, яка надасть американським компаніям деякі винятки з міжнародної угоди про корпоративне оподаткування.

Як повідомляє Reuters, пише "Європейська правда", про це сторони заявили у суботу.

США і G7 домовились підтримати деякі винятки для американського бізнесу з міжнародної угоди про корпоративне оподаткування, погодженої за адміністрації Байдена.

Домовленості досягли в обмін на згоду американської адміністрації вилучити один із розділів у Трамповому проєкті, секцію 899, щодо оподаткування і витрат, від чого уникли додаткових проблем зокрема британські компанії.

"Сьогоднішня домовленість надає таку потрібну визначеність і стабільність для компаній, які висловлювали свої занепокоєння", - зазначила міністерка фінансів Британії Рейчел Рівз.

У G7 зазначили, що розраховують обговорити фінальне рішення, яке буде прийнятним для усіх сторін.

У січні Трамп видав указ про те, що міжнародна угода про мінімальне корпоративне оподаткування не буде застосовуватись у США, фактично заявивши про вихід з угоди, яку погодили у 2021 році з майже 140 країнами.

Він також заявив, що застосує "податки у відповідь" проти країн, які за даною угодою оподаткують американські компанії.