Трамп: Для TikTok знайшовся покупець, але знадобиться схвалення Китаю

Президент США Дональд Трамп заявив, що знайшов покупця для платформи TikTok, якою зараз володіє китайська компанія ByteDance.

Про це він розповів в інтерв'ю Fox News, цитує Bloomberg.

Трамп не став розголошувати імен, зазначивши лише, що «це група дуже заможних людей». Він також припустив, що для угоди знадобиться схвалення Китаю. Водночас Трамп припустив, що президент Сі Цзіньпін погодиться.

Нагадаємо, 19 червня президент США втретє продовжив термін, протягом якого ByteDance повинна продати платформу TikTok, щоб продовжити працювати на американському ринку. Компанії дали строк до 17 вересня.

Що із TikTok у США?

Китайський технологічний гігант ByteDance запустив TikTok на базі популярного застосунку для караоке Musical.ly, який придбав у 2017 році. Відтоді застосунок перебував під пильною увагою посадовців національної безпеки у Вашингтоні, які побоювалися можливого впливу китайського уряду.

Застосунок TikTok різко набрав популярність серед американців, ним користуються 170 мільйонів жителів США, а це приблизно половина країни.

Законодавці та адміністрація попереднього президента Джо Байдена стверджували: доки TikTok належить китайській компанії, він підпорядкований диктату авторитарного режиму Китаю.

У Конгресі США в березні 2024 року ухвалили законопроєкт, який має на меті змусити компанію ByteDance продати TikTok некитайським власникам протягом шести місяців. А якщо продаж не відбудеться - застосунок заборонять у країні.

17 січня Верховний суд США підтримав закон, який забороняє TikTok у Сполучених Штатах із 19 січня 2025 року. 19 січня стало відомо, що TikTok у США перестав працювати. А втім, того самого дня роботу платформи відновили. Трамп заявляв, що відкладе блокування TikTok на 75 днів, але зазначив, що хоче, аби соціальна платформа принаймні наполовину належала американським інвесторам.

5 квітня мав закінчитися крайній термін, до якого ByteDance повинна була знайти для TikTok американського власника. Проте тоді Дональд Трамп також підписав указ, яким продовжив роботу платформи TikTok ще на 75 днів.