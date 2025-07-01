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Угорщина заявляє, що США скасували санкції проти будівництва АЕС спільно з Росією
08:05 30.06.2025 |
Уряд США скасував санкції, які затримували заплановане Угорщиною розширення її атомної електростанції "Пакш".
Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає Укрінформ з посиланням на Bloomberg.
За словами Сійярто, адміністрація президента США Дональда Трампа зняла санкції, запроваджені під час президентства Джо Байдена, і це означає, що будівництво на об'єкті на південь від Будапешта тепер може прискоритися.
«Будівництво основного обладнання для атомної електростанції "Пакш" триває в Росії та Франції. На майданчику в Пакші будівництво тепер може просуватися швидшими темпами», - сказав угорський міністр.
Підтвердження інформації про зняття відповідних санкцій з боку США не було.
Зазначається, що проєкт, який очолює російський партнер Угорщини - корпорація «Росатом», в останні роки стикається з юридичними проблемами і значними затримками. Прем'єр-міністр Віктор Орбан також часто конфліктував з колегами з Європейського Союзу через свої тісні зв'язки з Росією, яка постачає основну частину імпорту енергоносіїв до Угорщини.
За словами Сійярто, суперечки з ЄС щодо закупівель нафти і газу, ймовірно, триватимуть, незважаючи на прогрес на ядерній галузі.
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