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АНАЛІТИКА

Угорщина заявляє, що США скасували санкції проти будівництва АЕС спільно з Росією

 

Уряд США скасував санкції, які затримували заплановане Угорщиною розширення її атомної електростанції "Пакш".

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає Укрінформ з посиланням на Bloomberg.

За словами Сійярто, адміністрація президента США Дональда Трампа зняла санкції, запроваджені під час президентства Джо Байдена, і це означає, що будівництво на об'єкті на південь від Будапешта тепер може прискоритися.

«Будівництво основного обладнання для атомної електростанції "Пакш" триває в Росії та Франції. На майданчику в Пакші будівництво тепер може просуватися швидшими темпами», - сказав угорський міністр.

Підтвердження інформації про зняття відповідних санкцій з боку США не було.

Зазначається, що проєкт, який очолює російський партнер Угорщини - корпорація «Росатом», в останні роки стикається з юридичними проблемами і значними затримками. Прем'єр-міністр Віктор Орбан також часто конфліктував з колегами з Європейського Союзу через свої тісні зв'язки з Росією, яка постачає основну частину імпорту енергоносіїв до Угорщини.

За словами Сійярто, суперечки з ЄС щодо закупівель нафти і газу, ймовірно, триватимуть, незважаючи на прогрес на ядерній галузі.
 

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