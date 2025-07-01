Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп обіцяє «вирішити конфлікт з Північною Кореєю»

 

Президент США Дональд Трамп пообіцяв "вирішити конфлікт з Північною Кореєю". Відповідну заяву він зробив під час спілкування з журналістами в Білому домі 27 червня.

"Дехто каже, що існує потенційний конфлікт, але я думаю, що ми його вирішимо. - цитує Трампа агенція Reuters. - Якщо він і буде, то нас він не стосуватиметься".

На запитання про те, чи писав Трамп листа північнокорейському диктатору Кім Чен Ину, як повідомлялося раніше, американський президент відповів: "У мене хороші стосунки з Кім Чен Ином, ми чудово ладнаємо. Тож подивимося, що буде далі".

Раніше південнокорейський портал NK News повідомляв, що делегація Північної Кореї в ООН неодноразово відмовлялася прийняти лист Трампа до Кіма.

Трамп і Кім - від рукостискань до образ

У своєму першому інтерв'ю на посаді 23 січня на запитання, чи буде він знову зв'язуватися з Кімом, Трамп відповів: "Так, буду. Я йому сподобався". Також Трампназвав Кім Чен Ина "розумним хлопцем".

Трамп - один із небагатьох американських президентів, які особисто зустрічалися з північнокорейськими високопосадовцями у ході офіційних зустрічей. Під час свого першого президентського терміну він у 2018 році провів переговори з Кімом у Сінгапурі, а роком пізніше у Ханої відбулася друга офіційна зустріч. Заради третьої Трамп улітку 2019 року відвідав демілітаризовану зону на кордоні Північної та Південної Кореї. Метою переговорів Трамп ставив денуклеаризацію КНДР, проте ця ідея не мала успіху. Восени 2019 року Північна Корея звинуватила США у провалі переговорів, а Трамп розкритикував Кіма і зажадав "провести денуклеаризацію, як було обіцяно". Високопоставлений представник КНДР Кім Ен Чхоль у відповідь назвав Трампа "нетерплячим старим". Надалі відносини країн лише погіршилися.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: КНДР, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7788
  0,1379
 0,33
EUR
 1
 48,9856
  0,2033
 0,42

Курс обміну валют на вчора, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3135  0,09 0,21 41,8988  0,09 0,22
EUR 48,4854  0,20 0,41 49,2835  0,23 0,47

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7850  0,17 0,42 41,8100  0,16 0,40
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес