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АНАЛІТИКА

Сенат не ухвалив резолюцію, яка заборонила б Трампу атакувати Іран без згоди Конгресу

 

Американський Сенат провалив голосування за резолюцію, яка б заборонила президенту США Дональду Трампу будь-які воєнні дії проти Ірану в майбутньому без санкції Конгресу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Hill.

За резолюцію проголосувало 47 сенаторів, ще 53 висловились проти. Для ухвалення резолюції було необхідно 51 голос.

Сенатор Ренд Пол був єдиним законодавцем від Республіканської партії, який проголосував разом з демократами за резолюцію.

Сенатор-демократ Джон Феттерман, затятий прихильник Ізраїлю, проголосував проти разом з республіканцями.

Резолюція була підготовлена сенатором-демократом Тімом Кейном, який давно виступає за те, щоб Конгрес затверджував дозволи на ведення війни.

"Я думаю, що події цього тижня показали, що війна - це занадто серйозна справа, щоб залишати її на розсуд однієї людини", - заявив Кейн у своєму виступі перед голосуванням у п'ятницю ввечері.

Голосування відбулось менш ніж через тиждень після того, як Трамп віддав наказ про завдання ударів по об'єктах ядерної інфраструктури Ірану.

Крім того, глава Білого дому заявив, що "без сумніву" віддасть наказ про ще одне бомбардування ядерних обʼєктів Ірану, якщо вважатиме це необхідним.
Ключові теги: США
 

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