Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Норвегія приєдналась до 17-го пакета санкцій ЄС проти Росії

 

Уряд Норвегії оголосив про впровадження заходів, які відповідають 17-му пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Про це йдеться в повідомленні норвезького уряду, пише "Європейська правда".

Нові санкції ЄС, які впровадила Норвегія, стосуються майже 200 суден із "тіньового флоту", які Росія використовує для продажу нафти, а також фізичних та юридичних осіб, які допомагають російському військовому комплексу.

"Санкції є сигналом про те, що Норвегія та ЄС продовжують тиск на Росію", - підкреслив норвезький міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде.

Він назвав приєднання Норвегії до санкцій "важливим внеском у загальний тиск Європи на Росію за її незаконну загарбницьку війну".

Як відомо, 20 травня Рада ЄС затвердила 17-й пакет санкцій проти Росії за війну проти України та окремі санкції за використання хімічної зброї проти України.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6409
  0,0557
 0,13
EUR
 1
 48,7823
  0,1443
 0,30

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2254  0,08 0,19 41,8071  0,04 0,10
EUR 48,2875  0,08 0,16 49,0546  0,13 0,26

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6100  0,02 0,06 41,6450  0,04 0,08
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес