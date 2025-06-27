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Норвегія приєдналась до 17-го пакета санкцій ЄС проти Росії
17:56 27.06.2025 |
Уряд Норвегії оголосив про впровадження заходів, які відповідають 17-му пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії.
Про це йдеться в повідомленні норвезького уряду, пише "Європейська правда".
Нові санкції ЄС, які впровадила Норвегія, стосуються майже 200 суден із "тіньового флоту", які Росія використовує для продажу нафти, а також фізичних та юридичних осіб, які допомагають російському військовому комплексу.
"Санкції є сигналом про те, що Норвегія та ЄС продовжують тиск на Росію", - підкреслив норвезький міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде.
Він назвав приєднання Норвегії до санкцій "важливим внеском у загальний тиск Європи на Росію за її незаконну загарбницьку війну".
Як відомо, 20 травня Рада ЄС затвердила 17-й пакет санкцій проти Росії за війну проти України та окремі санкції за використання хімічної зброї проти України.
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