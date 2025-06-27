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АНАЛІТИКА

Німеччина готує механізм для блокування відновлення «Північного потоку-2»

 

Уряд Німеччини розглядає можливість зміни законодавства, щоб запобігти потенційному поглинанню компанії, яка управляє газопроводом "Північний потік-2".

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Reuters.

Як відомо, наразі швейцарська компанія Nord Stream 2 AG, яка управляє російським газогоном, проходить процедуру банкрутства, що може призвести до продажу її активів.

ЗМІ раніше повідомляли про зацікавленість окремих інвесторів, зокрема американських, у купівлі цих активів.

Але у відповіді депутатам Бундестагу від 24 червня Міністерство економіки Німеччини заявило, що обговорює внесення поправок до закону про зовнішню торгівлю.

Зміни мають призвести до того, що в разі поглинання німецьких компаній уряд Німеччини зможе перевіряти джерело інвестицій і потенційно блокувати їх - чого наразі не передбачено.

Колишній державний секретар міністерства економіки та депутат від партії "Зелені" Міхаель Келнер заявив Reuters, що уряд повинен усунути цю лазівку, аби газопроводи в Німеччині чи Європі "не належали російським чи американським компаніям".

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пообіцяв зробити все, що послабити воєнну машину Росії, та щоб газопровід "Північний потік-2" не запрацював.
 

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