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Св. Франциск Асізський
Німеччина готує механізм для блокування відновлення «Північного потоку-2»
17:48 27.06.2025 |
Уряд Німеччини розглядає можливість зміни законодавства, щоб запобігти потенційному поглинанню компанії, яка управляє газопроводом "Північний потік-2".
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Reuters.
Як відомо, наразі швейцарська компанія Nord Stream 2 AG, яка управляє російським газогоном, проходить процедуру банкрутства, що може призвести до продажу її активів.
ЗМІ раніше повідомляли про зацікавленість окремих інвесторів, зокрема американських, у купівлі цих активів.
Але у відповіді депутатам Бундестагу від 24 червня Міністерство економіки Німеччини заявило, що обговорює внесення поправок до закону про зовнішню торгівлю.
Зміни мають призвести до того, що в разі поглинання німецьких компаній уряд Німеччини зможе перевіряти джерело інвестицій і потенційно блокувати їх - чого наразі не передбачено.
Колишній державний секретар міністерства економіки та депутат від партії "Зелені" Міхаель Келнер заявив Reuters, що уряд повинен усунути цю лазівку, аби газопроводи в Німеччині чи Європі "не належали російським чи американським компаніям".
Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пообіцяв зробити все, що послабити воєнну машину Росії, та щоб газопровід "Північний потік-2" не запрацював.
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