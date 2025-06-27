Мінімальна зарплата у ФРН зросте до 14,60 євро на годину

Мінімальна заробітна плата в Німеччині до 1 січня 2027 року має зрости у два етапи до рівня 14,60 євро на годину. Таку рекомендацію уряду ФРН одностайно дала профільна комісія, що складається з профспілок та представників працедавців, у п'ятницю, 27 червня.

Переговори, що відбулися перед цим, голова Комісії з мінімального обсягу оплати праці (МРОП) при уряді Німеччини Крістіане Шенефельд (Christiane Schönefeld) назвала "дуже важкими". Як зазначає агенція AFP, остаточне рішення комісії було сформульовано лише за 50 хвилин до початку пресконференції, де планувалося його оприлюднити. "Компромісу було досягнуто сьогодні о 9:10", - цитує агенція у зв'язку з цим Штефана Кьорцеля (Stefan Körzell) - члена правління в Об'єднанні німецьких профспілок (DGB), який представляв сторону працедавців.

Нинішній розмір мінімальної зарплати в Німеччині становить 12,82 євро на годину. Відповідно до рішення профільної комісії, до 1 січня 2026 року вона має зрости до 13,90 євро на годину. Як зазначає агентство новин KNA, мінімальну зарплату отримують у Німеччині на сьогодні близько шести мільйонів людей.

У коаліційному договорі Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) та блок Християнсько-демократичного Союзу і Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС), що сформували нинішній уряд Німеччини, вказали, що "розмір мінімальної заробітної плати на рівні 15 євро на годину досяжний у 2026 році". Його конкретний розмір, однак, мала визначити профільна комісія.

Перші реакції на рішення про підвищення мінімальної зарплати в Німеччині

Глава Німецького інституту економічних досліджень у Берліні (DIW) Марсель Фратчер (Marcel Frantzscher) розкритикував рішення Комісії з мінімального обсягу оплати праці не рекомендувати уряду ФРН підвищення рівня мінімальної зарплати у 2026 році до 15 євро як "втрачений шанс".

"Вища мінімальна зарплата не лише допоможе мільйонам працівників, а й підвищить продуктивність праці, сприятиме створенню справедливих конкурентних умов і зробить ринок праці більш привабливим - особливо для людей з-за кордону в умовах гострої нестачі робочої сили. Побоювання щодо втрати робочих місць та спіралі зростання цін на заробітну плату внаслідок введення мінімальної заробітної плати є емпірично необґрунтованими", - вважає він.

А голова галузевого об'єднання сімейного бізнесу Die Familienunternehmer Марі-Крістін Остерман (Marie-Christine Ostermann) оцінила підвищення мінімальної зарплати до рівня 13,90 євро до 1 січня 2026 року та 14,60 євро до 1 січня 2027 року як "потужне".

"Слід побоюватися, що деякі компанії чекають неспокійні часи - тим більше, що збільшення (розміру мінімальної зарплати. - Ред.) на початку 2027 року передбачає економічне зростання, яке поки не помітне", - застерегла вона.