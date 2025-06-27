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АНАЛІТИКА

Рада директорів МВФ планує розгляд 8-го перегляду програми EFF для України 30 червня - джерело

 

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) планує розглянути питання щодо затвердження восьмого перегляду 4-річної програми розширеного фінансування (EFF) на суму $15,5 млрд у понеділок, 30 червня, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в уряді.

Позитивне рішення надасть змогу Україні отримати дев'ятий транш близько $0,5 млрд (SDR0,37 млрд), після чого загальний обсяг виплат в рамках програми сягне $10,65 млрд.

На сайті МВФ інформація про розгляд українського питання наразі відсутня.

"Співробітники МВФ та українська влада досягли згоди на рівні співробітників щодо восьмого огляду EFF, який має бути схвалений Виконавчою радою МВФ, а розгляд Ради очікується найближчими тижнями", - така заява глави місії Фонду по Україні Гевіна Грея була опублікована на сайті МВФ наприкінці травня за результатами роботи місії в Києві з 20 по 27 травня.

Зазначалося, що всі кількісні критерії ефективності (QPC) та індикативні цілі (IT) на кінець березня були виконані, а також було досягнуто порозуміння щодо низки політик та реформ, спрямованих на підтримку макроекономічної стабільності.

"Програма структурних реформ продовжує просуватися: два структурні орієнтири вже досягнуто, ще один буде досягнуто найближчими тижнями, а також взято тверді зобов'язання щодо просування інших ключових реформ", - вказав Грей.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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