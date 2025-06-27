Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фінляндія придбає супутники для власних оборонних потреб

 

Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен повідомив, що його країна придбає власні супутники для потреб оборони у фінської компанії ICEYE.

Про це він оголосив у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Міністр заявив, що у п'ятницю було підписано меморандум про наміри між Міністерством оборони та ICEYE.

"Цьому передували місяці підготовки під керівництвом Міністерства оборони. Завдяки рішучості та тісній співпраці з ICEYE нам вдалося знайти необхідні рішення та запустити проєкт", - розповів Хякканен.

Придбання власних супутників, зауважив міністр, посилить незалежні можливості фінської оборони в сфері розвідки та спостереження в космосі.

Днями Міністерство оборони Фінляндії анонсувало підготовку чергового, вже 29-го пакета військової допомоги Україні оцінною вартістю 143 мільйони євро.

Попередній, 28-й за рахунком, пакет військової допомоги Фінляндії для України, вартість якого становить близько 200 мільйонів євро, був оголошений у березні 2025 року.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6409
  0,0557
 0,13
EUR
 1
 48,7823
  0,1443
 0,30

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2254  0,08 0,19 41,8071  0,04 0,10
EUR 48,2875  0,08 0,16 49,0546  0,13 0,26

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6100  0,02 0,06 41,6450  0,04 0,08
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес