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Фінляндія придбає супутники для власних оборонних потреб
14:20 27.06.2025 |
Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен повідомив, що його країна придбає власні супутники для потреб оборони у фінської компанії ICEYE.
Про це він оголосив у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".
Міністр заявив, що у п'ятницю було підписано меморандум про наміри між Міністерством оборони та ICEYE.
"Цьому передували місяці підготовки під керівництвом Міністерства оборони. Завдяки рішучості та тісній співпраці з ICEYE нам вдалося знайти необхідні рішення та запустити проєкт", - розповів Хякканен.
Придбання власних супутників, зауважив міністр, посилить незалежні можливості фінської оборони в сфері розвідки та спостереження в космосі.
Днями Міністерство оборони Фінляндії анонсувало підготовку чергового, вже 29-го пакета військової допомоги Україні оцінною вартістю 143 мільйони євро.
Попередній, 28-й за рахунком, пакет військової допомоги Фінляндії для України, вартість якого становить близько 200 мільйонів євро, був оголошений у березні 2025 року.
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