Фінляндія придбає супутники для власних оборонних потреб

Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен повідомив, що його країна придбає власні супутники для потреб оборони у фінської компанії ICEYE.

Про це він оголосив у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Міністр заявив, що у п'ятницю було підписано меморандум про наміри між Міністерством оборони та ICEYE.

"Цьому передували місяці підготовки під керівництвом Міністерства оборони. Завдяки рішучості та тісній співпраці з ICEYE нам вдалося знайти необхідні рішення та запустити проєкт", - розповів Хякканен.

Придбання власних супутників, зауважив міністр, посилить незалежні можливості фінської оборони в сфері розвідки та спостереження в космосі.

Днями Міністерство оборони Фінляндії анонсувало підготовку чергового, вже 29-го пакета військової допомоги Україні оцінною вартістю 143 мільйони євро.

Попередній, 28-й за рахунком, пакет військової допомоги Фінляндії для України, вартість якого становить близько 200 мільйонів євро, був оголошений у березні 2025 року.