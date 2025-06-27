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Іран відкинув заяву США про відновлення ядерних переговорів наступного тижня
13:24 27.06.2025 |
Іран заперечив існування планів про відновлення ядерних переговорів зі США, знизивши шанси на дипломатичне врегулювання після того, як президент Дональд Трамп припустив, що відповідну угоду може бути укладено вже наступного тижня.
Про це повідомило агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".
У середу Трамп заявив, що сторони можуть почати переговори вже наступного тижня і "можливо" підпишуть угоду. Це була б перша така зустріч після 12-денної війни між Іраном та Ізраїлем, під час якої США втрутилися, завдавши ударів по іранських ядерних об'єктах.
"Я чітко заявляю: жодної угоди, домовленості чи обговорення щодо початку нових переговорів не було", - сказав міністр закордонних справ Аббас Аракчі в інтерв'ю державному телебаченню пізно ввечері в четвер.
"Деякі припущення про відновлення переговорів не варто сприймати всерйоз", - додав він.
Хоча деякі іранські посадовці, зокрема президент, висловлювали готовність до переговорів, вони стикаються з опором інших, особливо після нещодавнього конфлікту.
Верховний лідер аятола Алі Хаменеї у четвер заявив, що Іран "виграв війну", але не сказав, чи варто відновлювати переговори зі США.
Аракчі також відкинув запит інспекторів ООН на оцінку масштабу руйнувань на ядерних об'єктах, які були бомбардовані США та Ізраїлем.
Телеканал CNN раніше повідомив, що у Трампа обговорюють надання Ірану до $30 млрд в межах переговорів.
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