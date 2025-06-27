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Китай підтвердив торгову угоду зі США: узгодили постачання критичної сировини
12:59 27.06.2025 |
Китай заявив, що в останні дні остаточно погодив деталі торгової рамкової угоди зі США, підтверджуючи слова міністра торгівлі США Говарда Латніка про досягнення домовленостей між двома країнами.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
У заяві в п'ятницю представник Міністерства комерції Китаю зазначив, що Пекін і надалі видаватиме дозволи на експорт контрольованих товарів.
Латнік у четвер повідомив, що США і Китай фіналізували домовленість, досягнуту минулого місяця в Женеві, і що Білий дім невдовзі планує підписати подібні угоди ще з 10 основними торговими партнерами.
За словами Латніка, угода з Китаєм була підписана два дні тому і закріплює умови, узгоджені під час переговорів між Пекіном і Вашингтоном - зокрема зобов'язання Китаю забезпечувати поставки рідкоземельних елементів, необхідних для виробництва вітротурбін, реактивних літаків та іншої високотехнологічної продукції.
У своїй заяві Міністерство комерції КНР зазначило, що Пекін "розглядатиме і схвалюватиме обґрунтовані заявки на експорт контрольованих товарів відповідно до закону", а американська сторона, своєю чергою, скасує обмежувальні заходи (деталей яких не надано).
Посилаючись на телефонну розмову президента США Дональда Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна, яка відбулася 5 червня, відомство закликало до спільної роботи задля стабільного розвитку економічних і торговельних відносин між країнами.
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