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АНАЛІТИКА

Китай підтвердив торгову угоду зі США: узгодили постачання критичної сировини

 

Китай заявив, що в останні дні остаточно погодив деталі торгової рамкової угоди зі США, підтверджуючи слова міністра торгівлі США Говарда Латніка про досягнення домовленостей між двома країнами.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

У заяві в п'ятницю представник Міністерства комерції Китаю зазначив, що Пекін і надалі видаватиме дозволи на експорт контрольованих товарів.

Латнік у четвер повідомив, що США і Китай фіналізували домовленість, досягнуту минулого місяця в Женеві, і що Білий дім невдовзі планує підписати подібні угоди ще з 10 основними торговими партнерами.

За словами Латніка, угода з Китаєм була підписана два дні тому і закріплює умови, узгоджені під час переговорів між Пекіном і Вашингтоном - зокрема зобов'язання Китаю забезпечувати поставки рідкоземельних елементів, необхідних для виробництва вітротурбін, реактивних літаків та іншої високотехнологічної продукції.

У своїй заяві Міністерство комерції КНР зазначило, що Пекін "розглядатиме і схвалюватиме обґрунтовані заявки на експорт контрольованих товарів відповідно до закону", а американська сторона, своєю чергою, скасує обмежувальні заходи (деталей яких не надано).

Посилаючись на телефонну розмову президента США Дональда Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна, яка відбулася 5 червня, відомство закликало до спільної роботи задля стабільного розвитку економічних і торговельних відносин між країнами.

За матеріалами: Економічна правда
 

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